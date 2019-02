Logran Tigres primer triunfo en casa

Los Tigres jugaron “por nota” y obtuvieron su primer triunfo en casa en el 2019 al derrotar 2-1 al Santos, en el Estadio Universitario.

Hace 15 días, la tropa de Ricardo Ferretti se había presentado con descalabro ante su gente al perder ante el Cruz Azul, pero ahora, aunque se topó a un retador equipo lagunero, pudo salir triunfante.

Los felinos llegaron así a 10 puntos en cinco fechas de Clausura 2019, ante 41 mil 431 personas, y ascendieron al tercer lugar de la clasificación.

Al minuto 14 Enner Valencia marcó su primer gol de torneo, al abrir el marcador aprovechando un rebote dentro del área tras un tiro de esquina.

Santos, que había tocado la puerta en dos ocasiones, pero que no anotó gracias a atajadas de Nahuel Guzmán, encontró su recompensa al 41′.

El argentino Julio Furch tomó un balón afuera del área para girar y de zurda para bombear a su paisano Guzmán en un tiro que combinó potencia y toque, aunque dio la impresión que “El Patón” pudo haber hecho más.

Antes del empate, André-Pierre Gignac ya amenazaba con su tercer gol del torneo y 97 en México.

Primero al 28′ bombeó al ex Rayado Jonathan Orozco, pero el balón se estrelló en el travesaño. Luego al 34′ sólo ante Jonathan quiso colocar de más el esférico y lo voló, cuando antes pudo haber cedido a Javier Aquino.

Sin embargo su desquite vino al 48′, cuando aprovechó un buen centro de Luis Quiñones para vencer a “Jona”.

Al 62′ Valencia trianguló con Quiñones en el área, pero Jonathan tapó bien su poste para salvar a Santos, que se quedó con 7 unidades.

Torreón se quedó con 10 hombres al 66′, pues tras una revisión del VAR, se dictaminó que Matheus Doria golpeó a Luis Quiñones, por lo que vio la roja de la mano de Érick Yair Miranda.

Al 80′ el recién ingresado Eduardo Vargas no pudo culminar una buena jugada individual al estrellar su tiro en el poste izquierdo de Orozco.

Jesús Dueñas, quien también entró de cambio, vio desviado un potente disparo suyo en gran acción del portero lagunero, quien después salvó otra vez a Torreón en tiro de Vargas, evitándose el incremento del marcador.

Ferretti debutó al lateral izquierdo Francisco Venegas, quien se mostró ubicado y con buenos trazos largos desde la zaga, siendo un elemento que aporta minutos para la regla 20/11.

La próxima semana Tigres, que suma dos triunfos y un empate fuera del Uni, visitará al Veracruz.