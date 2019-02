Está Puente en “la cuerda floja”

Querétaro es el peor equipo de la Liga. Lleva cinco derrotas en cinco partidos y ya se comió 13 goles, pero su técnico Rafael Puente del Río ve un progreso y por ello no renunciará, a sabiendas de que su permanencia depende aún de la directiva.

“El arranque del partido no me gustó, tuvimos un comportamiento que distó mucho de lo que planeamos e intentamos manifestar, con un golazo se ponen al frente, después nos asentamos y empezamos a hacer nuestro juego y mantuvimos ahí el partido.

“Nos representó dignamente el equipo, tuvo amor propio, nos representó, caso contrario al de la semana pasada ante León cuando dije que de repetirse yo no tendría problema en hacerme a un lado”, expresó.

Los Gallos de Querétaro cayeron 2-0 ante un rival mermado como el América, con un promedio de edad de 23 años, sin mucho recorrido en el máximo circuito.

Puente del Río entiende que más allá de su deseo de quedarse como técnico todo está supeditado a la decisión de los dirigentes.

“El partido pasado platicaba con la directiva y puedo tener 25 años viendo futbol y en mi vida había visto un partido como ese, el equipo se abandonó, no tuvo amor propio y lo mencioné que nos pudieron meter 10 goles.

“Entré un poco en shock en los primeros 30 minutos porque dije ‘ay cabrón, se va a repetir la situación de la semana pasada y yo sí cumplo y me voy a tener que ir”, mencionó.

Comentó el por qué confía en que sus Gallos tienen todavía mucho techo, la razón por la que ve un panorama alentador con base en el protagonismo que adquirió en el pasado.

“Este equipo lo fue el torneo anterior, tiene todo para hacerlo, peleando como hoy con cualquier rival compites y a muchos les vas a ganar. Insisto que el partido anterior es un hecho aislado, tan lo es que condicioné de mi parte mi continuidad, ahora desconozco qué decisión se puede tomar, somos hijos de los resultados.

“Independientemente de lo que pase tengo la frente en alto y la tendré en alto siempre”, expresó.

Dijo que ya platicó con sus jugadores y les expresó que no sabe si se mantendrá en el cargo, pero está muy orgulloso de ellos.