Empata Pachuca en su visita a Lobos BUAP a un gol

Cada uno de los equipos tiene siete unidades en el Torneo Clausura 2019

Lobos BUAP sigue sin retomar el ritmo de inicio de torneo y suma tres duelos sin ganar, al empatar 1-1 ante Pachuca, en partido de la quinta jornada del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, disputado en el estadio Olímpico BUAP.

El cuadro local tomó la ventaja en el minuto 46 por conducto del hondureño Michaell Chirinos, pero la respuesta del visitante fue inmediata para lograr la paridad, a través del chileno Ángelo Sagal en el minuto 51.

La igualada le permite a cada uno arribar a siete unidades dentro de la clasificación general, el once poblano en el lugar ocho y los hidalguenses en el décimo, por su situación con los goles de diferencia.

Bastante flojo resultó el primer tiempo para dos escuadras que necesitan ganar en busca de alcanzar sus objetivos, sin embargo, la visita generó las mejores opciones de anotar ante un once local que no atinaba a acomodarse en el terreno de juego.

Una de esas opciones para el cuadro hidalguense la tuvo el argentino Franco Jara, quien tuvo un mano a mano con el arquero local José Rodríguez, pero este aguantó hasta el último momento y desvió a una mano el tiro que amenazaba su arco, al minuto 20.

Una segunda opción de gol de mucho cuidado para Tuzos la generó el colombiano Edwin Cardona, quien con disparo franco buscó superar al arquero local, que de nueva cuenta se mostró atento y desvió a dos manos, en el minuto 24.

Lobos cambió de actitud para la segunda parte y al arranque de la misma ya había tomado la ventaja con el tanto de Chirinos, quien dentro del área sacó disparo, que fue desviado por un defensa, para vencer a Alfonso Blanco para el 1-0.

La respuesta hidalguense vino de inmediato, luego de un primer disparo de Sagal que agarró bien parado a Rodríguez, pero en una segunda llegada el meta local no tuvo la misma suerte y el andino lo superó con tiro cruzado para el 1-1 en el minuto 51.

El encuentro subió de tono en cuanto a mejor futbol y llegada en las porterías, y como en el primer lapso, los dirigidos por el “pampero” Martín Palermo tuvieron las mejores opciones, pero el guardameta local estuvo siempre certero para desviar.

Sin exponerse a perder el encuentro, los equipos bajaron el ritmo y aun así tuvieron para marcar el de la diferencia, aunque en el caso de Tuzos se topó con el arquero local, y de Lobos, su delantero Leonardo Ramos no estuvo fino.