Derrotan Xolos 2-0 a un inoperante Toluca

Xolos comienza a dar de qué hablar en el Clausura 2019.

El cuadro fronterizo consiguió su segunda victoria de la temporada luego de vencer 2-0 a Toluca, que a pesar de las grandes cartas que presume para el semestre no ha logrado cuajar.

Tijuana se aprovechó de unos Diablos que han batallado en el arranque del Clausura, para llevarse su primer triunfo del año en el Caliente, de la mano de Miler Bolaños y Fabián Castillo, que se apuntaron los tantos de la victoria.

Los fronterizos manejaron el esférico desde el arranque y no faltó mucho para que se fueran al frente pues al 13′ Omar Mendoza cedió a Bolaños, quien no se complicó y mandó el esférico a la base del poste izquierdo de Alfredo Talavera.

Lejos de apretar tras la desventaja, Toluca estuvo cerca de ver caer su marco nuevamente con un remate de Castillo quien no le dio dirección de portería a un peligroso servicio de Gustavo Bou, al 39′.

En el complemento, Antonio Ríos pudo cambiar el futuro de los Diablos en el encuentro desde los 11 pasos, tras una falta cometida por Diego Rodríguez, pero el volante erró su disparo y para su mala fortuna, seis minutos después, Castillo puso cifras definitivas al 68′.

Xolos llegó a seis unidades, las mismas que suman los Diablos.