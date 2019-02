Dan por hecho romance de EPN

Tania Ruiz Eichelmann, modelo potosina de 31 años, es una enamorada de la moda, y a decir de algunos amigos cercanos, también del ex presidente Peña.

“Están muy enamorados Enrique y Tania”, asegura un cercano amigo de la pareja.

Actualmente, ambos están en la Ciudad de México tras haber sido fotografiados en un viaje que realizaron a Madrid los últimos días de enero.

Ella se fue a Europa con su familia y en la capital española se encontró con Peña.

Sus amigos no tienen muy claro cuándo empezó el romance, pero saben que se conocen desde hace algunos años debido a la cercanía del ex Mandatario con la familia Eichelmann.

Peña Nieto incluso asistió a la boda de uno de los primos de Tania.

Hasta hace unos meses, Ruiz vivía con el empresario Bobby Domínguez, con quien tiene una hija de cuatro años producto de una relación de más de cinco años.

“Tania y Bobby ya no vivían en la misma casa”, cuenta un amigo cercano.

“Ella se mudó a Polanco a un departamento con su hermano y ambos mantienen una buena amistad. No están casados”, detalla.

Ruiz Eichelmann nació en San Luis Potosí el 23 de octubre de 1987.

Es prima de Juan Carlos Valladares, esposo de la ex Miss Universo Ximena Navarrete. Sus papás son Luis José Ruiz y Elizabeth Eichelmann y tiene cuatro hermanos: Gerardo, Alynn, Elizabeth y Luis José.

“Soy muy flexible, sensible y siento que respeto diferentes maneras de pensar, entonces, me puedo llevar con gente de todo tipo, así que todo eso, cuando me visto, lo reflejo”, se auto describió hace unos años durante un especial de moda.

Un video suyo, el día del terremoto del 19 de septiembre de 2017, se hizo viral debido a lo mucho que se estremeció su departamento de la colonia Condesa, en donde se encontraba con su hermano.

La silueta espigada y rubia de Tania, la cual se eleva aún más con la usual ayuda de un par de stilettos, la muestra como experta en el arte de arreglarse.

Se desempeñó como modelo para diversas campañas y comerciales, representada por la agencia Class, y era común verla con amigas en los eventos más exclusivos del jet set mexicano.

En su clóset incluye muchos vestidos alegres, plumas, pieles, estoperoles y gafas de sol.

La modelo, quien se instaló en la Ciudad de México por sugerencia de la marca Pineda Covalín, es de formación administradora y se lanza de empresaria enfocada en la elaboración y venta de pulseras y brazaletes.

“Su silueta proyecta dotes de una Barbie moderna, guardando la distancia del caso. Su cabello es cuidado y usa el maquillaje necesario”, asegura la estilista y diseñadora de imagen Gloria Torres.

La joven también tiene un gusto especial por ciertos diseñadores mexicanos, pues aparece en instagram con texturas y cortes minimalistas de influencia arquitectónica, obra del taller de la diseñadora Lorena Saravia, Alexia Ulibarri y Raquel Orozco.

Ruiz continuamente publica en redes sociales fotos de sus shootings y trabajos para distintas marcas: para el catálogo de la marca de zapatos Andrea, para Gillete, Head and Shoulders, Sedal y los trajes de baño de Mar de Luz.

Coincidió con Rivera

El viernes 6 de octubre de 2017, Tania Ruiz Eichelmann y Angélica Rivera coincidieron en el bautizo de la hija de Miriam Huber y Alejandro Valladares, primo hermano de Tania.

La ex Primera Dama se sentó en la mesa de Raquel Eichelmann y Juan Carlos Valladares, abuelos paternos de la festejada, al lado de su amiga, Rosaura Henkel.