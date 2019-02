Arriban Charros a sede de la Serie del Caribe en Panamá

Abrirán ante los representantes de Venezuela, en donde originalmente se efectuaría la justa

Los Charros llegaron anoche a Panamá, en donde a las 19:00 horas de este lunes debutarán en la Serie del Caribe 2019.

Con varias horas de viaje y luego del abanderamiento en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, el equipo representativo de México arribó en grupos al hotel de concentración, ubicado aproximadamente a 20 minutos del Estadio Rod Carew, donde de hoy al 10 de febrero se jugará la edición 61 del clásico caribeño.

El encargado de abrir el primer juego ante los venezolanos Cardenales de Lara será el zurdo Orlando Lara, quien reconoció sentir más gusto que responsabilidad al ser considerado por el mánager Roberto Vizcarra para subir a la loma en la jornada inaugural.

“Es una experiencia nueva para mí, vengo con muchos ánimos de apoyar a mi equipo. Queremos hacer un buen papel”, comentó Lara.

“Más que nada es gusto y me siento contento por la oportunidad de abrir el primer juego, voy a tratar de hacer lo que hice en la temporada, no hacer algo diferente a lo que venía haciendo”.

Después de Lara, la rotación de México será con Will Oliver, Manny Barreda y Marco Tovar.

Listos para traerse el campeonato

La Serie del Caribe de Panamá 2019 es un torneo de alto nivel competitivo y los Charros de Jalisco están listos para traerse el campeonato.

Directivos y jugadores de la novena representativa de México en el certamen que empieza este lunes así lo advirtieron la tarde de este domingo tras el abanderamiento del equipo a cargo de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara.

“Traemos un muy equipo, tenemos buena armonía con los refuerzos y creo que somos aún más fuertes y estamos listos para dar buena pelea y traer buenos resultados”, expuso el parador en corto Amadeo Zazueta.

“Es motivante que a nuestro Presidente le guste el beisbol y eso nos compromete más con él como ciudadanos y peloteros y vamos muy conscientes de eso, de traernos el campeonato para México”, dijo el manager Roberto Vizcarra, a quien Guevara elogió en su discurso no solo por ser la cabeza del equipo, también por ser sonorense.

La responsable del deporte nacional reiteró que la pelota caliente tricolor estará apoyada más allá de que al Jefe del Ejecutivo le guste ese deporte y confió en el éxito de los Charros para darles más satisfacción a los aficionados mexicanos luego de que la Selección Nacional quedó fuera de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.