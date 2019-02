Agrada a Lorena actuar de Villana

Hacer villanías en las historias es lo que más le gusta a Lorena Herrera de actuar.

Por eso si le toca interpretar a una antagonista como Catalina, que es manipuladora, superficial y frívola, para ella es un agasajo.

“No me identifico con las villanas como tal porque no soy una persona mala ni maléfica ni celosa.

“Por ejemplo con Catalina donde me podría identificar es que en mi esencia sí soy una persona arrebatada y explosiva. Aunque bueno, eso lo he ido cambiando poco a poco”, compartió Herrera en entrevista.

La actriz será la encargada de hacerle la vida de cuadritos a Jorge Salinas en la telenovela “Un Poquito Tuyo”, donde darán vida a un matrimonio.

En la historia, que se transmitirá por Imagen Televisión, aparecerá una tercera en discordia, personaje que será interpretado por Marjorie de Souza.

Tras cuatro años de ausencia en la pantalla chica, la actriz de melodramas como “Atrévete a Soñar”, “Niña de mi Corazón” y “Amores con Trampa” agradeció la oportunidad de participar en el proyecto del productor Rafael Gutiérrez.

“No soy de las actrices que toco mucho puertas, sé que eso está mal, pero me acostumbré a eso antes, a que el productor te llamaba cuando te necesitaba para cierto personaje.

“Hoy las cosas cambiaron, hay mucha oferta que es necesario hacer esos castings”, expresó la rubia.

Las grabaciones de “Un Poquito Tuyo” se extenderán hasta el mes de marzo y después retomará su faceta musical con el lanzamiento de su octavo sencillo.