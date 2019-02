Abandona Padrés la cárcel

Con un brazalete electrónico, el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés salió anoche del Reclusorio Oriente luego de realizar los trámites de excarcelación.

El ex mandatario subió a una Jeep blanca sin dar declaración alguna y tomó rumbo hacia su domicilio ubicado en la Ciudad de México.

Su abogado Antonio Lozano Gracia sostuvo que su cliente es inocente.

“Ha habido en este caso ocho resoluciones positivas, faltaría un par”, dijo.

El litigante afirmó que Padrés fue un preso por motivos políticos.

“La Procuraduría General de la República fabricó una averiguación”, señaló.

El Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México suscribió anoche el acuerdo de libertad provisional en favor del ex Gobernador y giró un oficio a las autoridades penitenciarias para cumplir con dicho mandato judicial.

Asimismo, este sábado, un juez federal de Toluca aceptó las hipotecas de dos inmuebles de familiares del ex Gobernador de Sonora para cubrir 40 millones de garantía y hacer efectiva su libertad en el juicio por lavado.

El suegro de Padrés hipotecó un inmueble de siete mil metros cuadrados conocido como el rancho “Tres Puertas”, en Cananea, Sonora, operado por la empresa Grupo Turístico Santa Fe, valuado en 31 millones 664 mil pesos.

José Arturo Dagnino Acuña, cuñado del ex gobernador, también hipotecó en favor del juzgado responsable del proceso un terreno de ocho mil 800 metros cuadrados, con construcción, localizado en el fraccionamiento Centenario de Hermosillo, cuyo precio es de 11 millones 783 mil pesos.

Padrés estuvo en el Reclusorio Oriente desde el 10 de noviembre de 2016.