Están muy enamorados, dicen sobre Tania y Peña Nieto

La relación entre la modelo posotina Tania Ruiz Eichelmann y Enrique Pema Nieto sigue escalando en la atención de sus cercanos y en general de la sociedad.

Ella es una enamorada de la moda…¡y del expresidente!, dicen amigos cercanos al diario Reforma, al cual revelaron que los dos se encuentran en la Ciudad de México luego de ser fotografiados en un viaje por Madrid, España, a finales de enero.

“Están muy enamorados Enrique y Tania”, reveló un amigo cercano de la pareja al mencionado rotativo. La modelo, de 31 años de edad se fue a Europa con su familia y en la capital española se encontró con Peña, se dijo.

Los amigos de la pareja no tienen claro en qué momento inició el romance, pero dicen que se conocen desde hace años, por la cercanía del exmandatario con la familia Eichelmann.

Tania vivía hasta hace unos meses con el empresario Bobby Domínguez, con quien tiene una hija de cuatro años tras una relación de más de cinco años. Pero ellos “ya no vivían en la misma casa”, dijo un amigo cercano a Reforma, a quien detalló que “ella se mudó a Polanco a un departamento con su hermano y ambos mantienen una buena amistad. No están casados”.

“Soy muy flexible, sensible y siento que respeto diferentes maneras de pensar, entonces, me puedo llevar con gente de todo tipo, así que todo eso, cuando me visto, lo reflejo.”

Así se describe Ruiz Eichelmann, nacida en San Luis Potosí el 23 de octubre de 1987.

Incluso, en YouTube hay un video de ella que se hizo viral, sobre su reacción en el terremoto del 19 de septiembre de 2017.

Reforma fue más allá y tomó la declaración de la expareja de Tania, Bobby Domínguez se dijo tranquilo tras filtrarse las fotos de ella con Peña Nieto. “Yo me enteré ayer (jueves), por Tania, ella estaba conmigo”, comentó. “Empezó a recibir la noticia, se empezó a viralizar y me lo dijo”, recordó.

Contó que hace más o menos un mes terminaron, pero dice que mantiene una buena relación con ella, principalmente por el bien de su hija.

“Obviamente recibí muchísimos mensajes y llamadas de apoyo de mi gente, pero, en realidad, yo igual estoy comunicando que el tema entre Tania y yo ya no estaba jalando, que ya no estábamos juntos y que lo que pasó o no haya pasado ya no me toca a mí”, aseguró.

Dice que si “tiene ondas con Peña o no, ya es cosa de ella”, por lo que afirma que le desea que sea feliz con quien esté.

Reforma publica una nueva imagen de la pareja en Madrid:

Fuente: SDP noticias