Dan formal prisión a “El Gerber”

Un juez federal dictó auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada a Rodrigo Vallejo, derivado de su presunta relación con Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, ex líder de Los Caballeros Templarios.

Óscar García Vega, Juez Segundo de Distrito en Procesos Federales de Toluca, determinó que había indicios suficientes para procesar al hijo del ex Gobernador michoacano Fausto Vallejo, lo que implica que permanecerá preso en el Penal Federal de Ocampo, Guanajuato, informaron fuentes judiciales.

Lo anterior debido a que el ilícito es grave en el sistema de justicia mixto, bajo el cual se instruyó el juicio, y tampoco puede solicitar la libertad provisional porque el delito también prevé la prisión preventiva oficiosa en el nuevo sistema acusatorio.

Según informes del Poder Judicial de la Federación, las pruebas de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Vallejo son, esencialmente, dos videos en los que aparece con Servando Gómez, “La Tuta”, difundidos en 2014.

De hecho, estas grabaciones fueron parte de otras acusaciones por las cuales Vallejo estuvo preso por el delito de encubrimiento.

Desde hace años, el hijo del ex mandatario tenía conocimiento de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tenía una averiguación previa pendiente en su contra.

El 24 de mayo de 2015 fue retenido con una orden de localización y presentación, y llevado a declarar por la fuerza ante fiscales de la SEIDO por este expediente de delincuencia organizada.

Dicha subprocuraduría tardó tres años en consignar su expediente y 10 meses en cumplimentar la orden de aprehensión en su contra, ya que desde marzo de 2018 un juez federal instruyó su captura, pero la FGR lo detuvo apenas el pasado sábado en Morelia.

Vallejo permanecerá en la prisión guanajuatense y tiene la opción de apelar la formal prisión o presentar un amparo, recurso al que también puede recurrir contra el procesamiento al encontrarse privado de su libertad.