“Al único equipo que no voy a traicionar es a Universidad Católica”: Castillo

El delantero chileno Nicolás Castillo descartó que su llegada al América signifique una traición a los Pumas de la UNAM, ya que solo a la Universidad Católica sería el único conjunto al que evitaría realizar un acto de esta índole.

“El único equipo que soy hincha es Universidad Católica, es al único que no voy a traicionar”, dijo el ariete “andino” que en las próximas horas aterrizará en suelo mexicano.

Pese a que durante su paso con los auriazules tuvo sus roces con el conjunto de las Águilas, dejó en claro que se entregará por completo a los colores azulcremas.

“Se habló muchas cosas por haber jugado en Pumas, pero ahora soy de América y lo voy a defender a muerte. Es una responsabilidad muy fuerte, tengo un temperamento muy fuerte cuando defiendo a mi equipo y no será la excepción”, apuntó.

Dejó en claro que necesita “estar en el lugar donde me valoren, donde me sienta importante y creo que en este club me lo demostró el técnico, el presidente y toda la gente que hizo posible esto para llegar a América”.

“La llamada que me convenció fue la de Miguel (Herrera), me dio confianza, tomé la decisión, fue una negociación larga, pero desde que hablé con él, tomé la decisión de llegar al América”, declaró a un canal de televisión estadounidense, especializado en deportes.

Castillo usará el ’15’ en el América

Por medio de redes sociales, las Águilas del América dieron a conocer el número que utilizará el atacante chileno Nicolás Castillo en el Clausura 2019.

América detalló que su nuevo delantero utilizará el número ’15’.

Fuente: Lopez Doriga