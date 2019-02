Sismo de 6. 6 se registra en Chiapas, se siente en la CDMX

Esta mañana se registró un sismo de 6.6 grados en Chiapas.

En su reporte el Servicio Sismológico Nacional señaló en redes sociales:

Preliminar: SISMO Magnitud 6.6 Loc 40 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 01/02/19 10:14:11 Lat 14.48 Lon -92.46 Pf 10 km

MÁS TARDE LA INSTITUCIÓN AJUSTÓ A 6.5 EL SISMO.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) ajustó a 6.5 la magnitud del movimiento telúrico registrado esta mañana al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

En su cuenta @SSNMexico, el organismo del Instituto de Geofísica de la UNAM precisó que el movimiento de tierra se ubicó a 37 kilómetros al suroeste de esa ciudad chiapaneca, a una latitud 14.56 y una longitud de -92.48, y a una profundidad de 62 kilómetros.

“SISMO Magnitud 6.5 Loc 37 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 01/02/19 10:14:12 Lat 14.56 Lon -92.48 Pf 62 km”, escribió en la red social la instancia perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Qué hacer en caso de sismo?

Ante este tipo de movimientos telúricos, es importante saber cómo actuar. La Secretaria de Protección Civil del Distrito Federal en conjunto con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), da los siguientes consejos:

Antes

Revisa que estén en buen estado las instalaciones de gas, agua y electricidad. En lo posible, usa conexiones flexibles.

Guarda provisiones (comida enlatada y agua hervida) podrían ser necesarias.

Ten a la mano números telefónicos de emergencia, botiquín, de ser posible un radio portátil y una linterna con pilas

Identifica los lugares más seguros de inmueble, las salidas principales y alternas. Verificae que las salidas y pasillos estén libres de obstáculos.

Fija a la pared: repisas, cuadros, armarios, estantes espejos y libreros.

Evita colocar objetos pesados en la parte superior de estos.

Asegura firmemente al techo las lámparas y candiles.

Procura que todos, especialmente los niños. Tengan consigo una identificación. De ser posible con número telefónico y tipo de sangre.

Durante

Conserva la calma, no permitas que el pánico se apodere de ti. Tranquiliza a las personas que estén a tu alrededor.

Cubra la cabeza con ambas manos colocándola junto a las rodillas.

No utilices los elevadores.

Aléjate de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse.

No te apresures a salir, el sismo dura sólo unos segundos y es posible que termine antes de que lo hayas logrado.

De ser posible cierra las llaves del gas, baja el interruptor principal de alimentación eléctrica y evita encender cigarros,cerrillos o cualquier fuente de incendio.

DESPUÉS

Verifica si hay lesionados, incendios o fugas de cualquier tipo, de ser así, llama a los servicios de auxilio.

Usa el teléfono solo para llamadas de emergencia.

Si es necesario evacuar el inmueble, hazlo con calma, con cuidado y orden, sigue las instrucciones de las autoridades.

No enciendas cigarros, cerrillos, no use aparatos eléctricos hasta asegurarse de que no hay fugas de gas.

Efectúa con cuidado una revisión completa de su casa y mobiliario. No hagsa uso de ella si presenta daños graves.

Limpia los líquidos derramados o escombros que ofrezcan peligro.

Aléjate de edificios dañados y evite circular por donde existan deterioros considerables.

No consumas alimentos ni bebidas que hayan podido estar en contacto con vidrios rotos o algún contaminante.

Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres y Secretaría de Protección Civil de Distrito Federal, si necesitas mayor información, acude a los sitios oficiales de estas dependencias.

Triángulos de Vida

Cuando un edificio colapsa, el peso del techo cae sobre los objetos o muebles aplastándolos, pero queda un espacio vacío al lado de ellos: el triángulo de vida.

Cuando más grande el objeto, cuanto más pesado y fuerte, menos se va a compactar. Cuanto menos se compacte por el peso, mayor es el espacio vacío o agujero al lado del mismo, mayor es la posibilidad de que la persona que está usando ese espacio vacío no sea lastimada.

Si estás en tu cama durante la noche y sucede un terremoto simplemente rueda hacia el suelo. Un espacio vacío existe alrededor de la cama.

Si estás en tu vehículo, sal rápidamente de éste y tírate a un lado, el mismo auto puede salvarte la vida en caso de algún derrumbe.