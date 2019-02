Un “saludable” nombramiento en el IMSS

“Calienta la plaza” ejecución de Comisario

Están en curso las demandas de Isssteson

“Dan juego” internacional a Gobernadora

Un “saludable” nombramiento en el IMSS…Con el que se espera que haya un antes y un después en el IMSS, es con el sorpresivo y “saludable” nombramiento de Guillermo Noriega, como nuevo delegado de esa institución, pues el fundador de la organización no gubernamental Sonora Ciudadana, es quien ha “puesto el dedo en la llaga” en cuestiones de transparencia y combate a la corrupción. ¡Zaz!

Y tan el movido activista civil no es ningún improvisado en materia de salud, que en el pasado impulsara campañas en pro de los derechos de los pacientes, con el fin de buscar la mejoría de los servicios médicos y en general, entre ellas una a la que llamaran “La Rebelión de los Enfermos”, de ahí que por sensibilidad no parará, a la hora de abogar por la derechohabiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Es por eso de las buenas expectativas y la positiva sintomatología que generara la designación del “Memo” Noriega, al frente de una dependencia que por siempre ha estado cuestionada, al decirse que es “operada” por auténticas mafias muy “familiares” que se han enquistado como parte de su funcionamiento, por en su mayoría los empleados ser unas cadenas familiares amparadas en el sindicato.

Con lo que está de más el “señalar con dedo de fuego”, que lo que es el también licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sí que se está “sacando la rifa del tigre”, luego de relevar a Miguel Jiménez Llamas, quien estaba en el cargo desde el 2013, por la “limpia” que se da por descontado que tendrá que llegar hacer para “aliviar” toda clase de males.

Aunque lo que es Guillermo tendrá a su favor el que llegará con todo el “power” o respaldo, al trascender que fuera invitado para entrarle a esa curativa misión por el mismísimo director general del Seguro Social, el ex panista y ahora morenista, Germán Martínez Cázares, de ahí que ya estén afinando los detalles, para que el venidero martes 5 de febrero esté diciendo ¡Sí protestó! o ¡Sí le entró!

Ciertamente que no es para menos de la encomienda que le están dando a Noriega, en el nuevo gobierno federal representado por el Partido de Morena, por ser un perfil que ya está más que probado, en lo que es la rendición de cuentas claras, por la experiencia profesional y larga trayectoria con la que cuenta en ese rubro, a partir de su participación en organizaciones de la sociedad civil promotoras de la honestidad.

Ya que de lo que por siempre ha “adolecido” el IMSS, es de una manejo “sano” y transparente de los de por sí escasos recursos con los que cuenta, de ahí que ahora que estará del otro lado de la mesa, sí que le tocará promover un uso eficiente de los mismos, en aras de hacer más con menos, a partir de una estrategia que empiece a acabar con los privilegios que se ha sabido que ahí han tenido toda la vida.

Así está el diagnóstico y reto que tendrá por delante el Sonora Ciudadano, como igual se le identifica a Noriega Esparza, quien consideran que por capacidad no va a quedar y al que sí que le queda aquello de que, no hay mal que por bien no venga, después de que recientemente no quedara en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la que arribó el calificado de fiasco de Pedro González. De ese pelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Calienta la plaza” ejecución de Comisario…Ahora sí que cuando “la cosa había estado más calmada”, vaya que donde de nuevo se calentó la plaza, es por la región empálmense y para evidencia está el que ayer a mediodía un comando armado ejecutara al Comisario de Seguridad Pública Municipal, Marco Vinicio Gálvez, al igual que a su escolta, quedando en el interior de una patrulla. ¡Tómala!

En lo que afloró que se trató de una emboscada suscitada a las 13:00 horas en la calle 16, entre Constitución y 1 de Mayo, en la colonia Libertad, cuando Gálvez Gutiérrez acababa de salir de un evento en la Escuela Secundaria “Benito Juárez”, lo que pone de manifiesto que los sicarios, que como siempre huyeron, ya lo venían cazando, de ahí que como quien dice los esperaron a la salida de la escuela.

Al ser un fatídico atentado que nuevamente impactara a los ciudadanos, por como el funcionario policial quedara acribillado en el lugar de los hechos, mientras que lo que es su guardaespaldas, logró ser trasladado a un hospital de esa ciudad rielera para recibir atención médica, pero ni así pudieron salvarle la vida, como consecuencia de las graves heridas que sufriera. Así de grave.

A ese punto es que por enésima ocasión volvieran a atentar contra las corporaciones de por esos rumbos, si se toma en cuenta que el pasado 4 de octubre en Guaymas, en dos ataques casi simultáneos, igual mataron a cuatro agentes municipales, de ahí que con el asesinato de Marco Vinicio y su escolta, se comprueba que son unas ciudades en las que más han traído en la mira a esos elementos policiales.

Y lo “píor” es que son agresiones criminales que en la mayoría de los casos quedan en la impunidad, de ahí que cada vez que ocurren las elucubraciones no se hagan esperar y con sobrada razón, por lo que es un hecho de alto impacto, que se da por descontado que hoy por la mañana será el tema principal de la llamada Mesa por la Paz, en la que diariamente participan las cabezas del ámbito de la seguridad.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Están en curso las demandas de Isssteson…Para los que pensaban que ya les habían “echado tierrita volada” a las investigaciones por las millonarias desviaciones en perjuicio del Isssteson, quien ya destapó que se mantiene abiertas siete pesquisas por la falta de aportaciones y desaparición de recursos del fondo de pensiones, es el de la Fiscalía Anticorrupción, Odracir Espinoza. ¡Vóitelas!

En esos términos está la advertencia que hiciera Espinoza Valdez, como para aclarar que no se han “echado en saco roto” las denuncias entabladas por la mala administración de la que en el pasado reciente fuera objeto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Sonora (Isssteson), y que si se han tardado, es porque se les han dificultado las indagaciones. ¡Pácatelas!

Para el caso el Fiscal Anticorrupción detalló que mínimo han tenido que revisar casi cien mil pólizas contables de esa instancia de salud, a fin de hacer un rastreo de la lana o las millonada y así checar en qué se utilizara, en lo que es un “buceo” de cuentas en la que apenas llevan un avance del 40%, a lo que se le suma el que algunas dependencias gubernamentales han complicado el acceso a esas informaciones.

O séase que en base a lo destapado por “El Odra” Espinoza, así le han tenido que batallar para terminar de integrar los consabidos expedientes, de ahí que casi casi dijera que “no coman ansías”, bajo la promesa de que en cuanto tengan la información completa y bien probada, en lo referente a posibles vaquetonadas o corruptelas, es cuando procederían a fincar responsabilidades a quienes corresponda. ¡Órale!

Con lo que queda en claro, que a la par que han estado instrumentado medidas para rescatar financieramente al Isssteson, por otro lado igualmente no le han bajado a la consigna que hay, de hacer pagar a los que se aprovecharon de sus puestos para dejarlo en esa “terapia intensiva” en que en encuentra desde hace rato, de ahí que el Gobierno del Estado ya le esté “inyectando” más dinero. De ese vuelo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Dan juego” internacional a la “Gober”…Una vez más volvió a demostrarse que una foto habla más que mil palabras, por como la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano aparece acompañando al “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la visita a México del Mandatario de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, luego de haber acudido en calidad de invitada especial. ¡Qué tal!

Pues el que Claudia fuera considerada para ese trascendental acto, por ser la presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), eso habla del juego presidencial que le están dando, porque igual se habría visto como normal, el que no le otorgaran esa relevancia a la representatividad que tiene, lo que a querer y no pero “ya marca”, como dicen los chavos.

Es por eso de la buena impresión que causara, el ver a Pavlovich Arellano en medio de López Obrador y Sánchez Pérez-Castejón, al momento en que posaran para la fotografía del recuerdo, en un evento celebrado en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, acercamiento que obviamente que aprovechó para promover al Estado a ese nivel. ¿Cómo la ven?

Como lo prueba el que destacara la importancia de participar en un acto de esa naturaleza, al tener la oportunidad de interactuar con el representante de otra Nación, como en este caso fuera la española, al ponderar que coincidentemente con ese País es con el que más inversiones se tiene por estos lares, ante lo que se da como seguro, que algo debió haber cabildeado al respecto. De ese tamaño.

Tan es así que la Ejecutiva Estatal sonorense resaltara del interés que hoy en día existe entre varias localidades del mundo, entre ellos la española, con el fin de invertir en Sonora, derivado de su incursión y vocación en la producción de energías limpias, como la solar y eólica, así como la industria aeroespacial, entre otras, de ahí que le hubiera caído como anillo al dedo esa invitación que le hicieran. ¿Qué no?

Correo electrónico: [email protected]