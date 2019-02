Se estaría preparando una película de Batman del Futuro

Aunque es querida por muchas personas, DC y Warner por lo general tratan de obviar todo lo relacionado a la serie de Batman del Futuro; aunque esta versión del Caballero de la Noche ha aparecido en cómics y videojuegos, digamos que no es tomada tan en cuenta por los responsables de la línea del universo DC.

No obstante, parece que Terry McGinnis podría encontrar su camino de vuelta a los primeros planos gracias al mundo del cine. Se ha dado a conocer la intención de realizar una nueva película animada del personaje, la cual sería una reintroducción al mismo.

Según comentan varios reportes, la división animada de Warner ya estaría trabajando en el proyecto, con miras a estrenarse en el 2022; a diferencia de otras caricaturas de DC, se tendría planeada su exhibición en cine, gracias al buen recibimiento que tuvieron en 2018 Teen Titans Go! to the Movies y Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Asimismo, la historia sería la misma que la de la mencionada serie; con un Bruce Wayne de la tercera edad retirado, quien le cede el manto del murciélago a un impetuoso joven conocido como Terry McGinnis, quien busca venganza por la muerte de su padre a manso de la banda de los “Guasones”.

Hay que mencionar que durante mucho tiempo se ha hablado de llevar al cine (en live-action) al personaje de Batman del Futuro, aunque todos los intentos han fracasado; si la película animada es real y tiene un buen recibimiento, bien podría revivirse dicho proyecto.

