Se despide Jorge Campos de su maestro

Tras el fallecimiento de Pablo Larios Iwasaki, Jorge Campos tuvo palabras para despedir a su ídolo y asegura que fue su obra maestra.

Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los q no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo q me enseñó. Gracias a él la gente se acuerda mucho de mi. Creo q fui su obra maestra, por todo lo q me entrenó. Gracias ídolo”, publicó el narrador Christian Martinoli en Twitter, en voz del exarquero.

Antes del deceso de Larios Iwasaki, Campos había reiterado que el exarquero del Tricolor y del Puebla, entre otros, era el mejor de todos los tiempos en nuestro país.

Este jueves, se dio a conocer el deceso del guardameta, originario de Zacatepec, Morelos, víctima de los problemas crónicos de salud que lo aquejaban.