Pese a denuncias de trabajadores, ninguna autoridad ha actuado contra líderes de Pemex

La corrupción en el sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) no sólo se ha practicado en detrimento del dinero público. Los propios trabajadores han denunciado a líderes regionales de secciones como Tabasco, Campeche y Veracruz, por el cobro ilegal de cuotas. Pese a ello, ninguna autoridad ha procedido penalmente contra ellos, como lo muestra un reportaje del noticiero En Punto, de Televisa.

El pasado 16 de enero, trabajadores de las plataformas marinas de Ciudad del Carmen, Campeche, se manifestaron por los descuentos ilegales que les aplican las secciones 42 y 47 del sindicato petrolero.

En sus tirillas de pago se registran descuentos por fomento deportivo, ayuda mutua, adeudos tesorería, recuperación de préstamos, transporte y aportación a organización que les cobra el sindicato petrolero.

Ante ello, Cecilia Sánchez, trabajadora Pemex y senadora Morena, denunció que “no hay rendición de cuentas del sindicato, no hay asambleas para preguntarnos si se puede o no elevar la cuota sindical”.

En 2014, trabajadores jubilados de la sección 30 de Poza Rica, Veracruz, también denunciaron cobros indebidos por parte del sindicato.

“Me están descontando todo mi salario como cuota sindical, aquí. Tengo desde la semana 24 que me están dejando con 3 pesos […] todas estas tirillas son de cuota sindicales”, lamentó en febrero de 2014 Epimaca Nava Segura, jubilada de Pemex.

De acuerdo con En Punto, las secciones 42, que controlan Luis Gerardo Pérez Sánchez; y de la 47, Víctor Manuel Kidnie, de Ciudad del Carmen, Campeche; así como Sergio Quiroz, de la sección 30, de Poza Rica, Veracruz; y Ricardo Hernández García, de la 48, en Villahermosa, Tabasco; llevan más de 15 años imponiendo descuentos ilegales.

Los disidentes denuncian que estos dirigentes forman parte de la cúpula dorada protegida por Carlos Romero Deschamps.

“Todos viven como reyes […]. Aviones particulares, casinos, restaurantes, gasolineras, ranchos […], hijos metidos en la empresa, sobrinos, parientes, parientes de sus amiguitas, las mismas amiguitas con salarios petroleros”, denunció la senadora Cecilia Sánchez.

“Ahora resulta que Luis Gerardo Pérez Sánchez es un gran potentado […], tiene grandes propiedades, tiene un rancho en Escárcega con caballerizas, una caballeriza que está registrada aquí, actualmente en el hipódromo de las Américas”, señaló Omar Toledo, líder petrolero disidente.

Otro integrante de la cúpula dorada es Moisés Gerardo Balderas Castillo, dirigente de la Sección 36 en Reynosa, Tamaulipas, quien se compró cinco propiedades en las ciudades de McAllen, San Juan y Pharr, en el estado de Texas. El costo de los inmuebles es cercano al millón de dólares.

En los últimos 10 años, trabajadores disidentes han presentado una veintena de denuncias penales ante la PGR en contra de la cúpula dorada del sindicato petrolero. A la fecha, ninguna ha prosperado.

“Han incurrido en estos delitos de delincuencia organizada, operación cono recursos de procedencia ilícita, fraude, dilapidando los bienes con los que cuenta nuestro sindicato petrolero”, acusó Miguel Arturo Flores Contreras, líder nacional del movimiento Petroleros Activos en Evolución por un México Nuevo.

“Ya no queremos no, nada más a Romero, a ninguno de esos 36 secretarios, no los queremos, no los quieren los trabajadores”, aseveró Cecilia Sánchez, trabajadora de Pemex.

Fuente: SDP noticias