Inaugura gobernadora la Arena Sonora

Carmen Chávez Mada

La modernización de lo que fue el Gimnasio del Estado, en el que se invirtieron 65 mdp se inauguró con el Congreso Internacional de Mini-Basquetbol FIBA, en el que participan 28 países

Con una inversión global de aproximadamente 65 millones de pesos y la celebración de un torneo internacional de basquetbol infantil, ayer la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano inauguró las obras de remodelación y modernización de la Arena Sonora, antes Gimnasio del Estado que marca una nueva era en el deporte de la entidad.

El primer evento que se realiza en las renovadas instalaciones de 50 años de antigüedad, es el Congreso Internacional de Mini Basquetbol FIBA 2019, en las que participan 25 países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Nicaragua entre otros, así como varios estados de México.

Pavlovich Arellano comentó que el Gimnasio del Estado fue construido en el año 1966 y era muy importante rehabilitarlo porque es reconocer lo que otros gobiernos hicieron de forma visionaria.

“Mi administración no era tratar de hacer obras de relumbrón sino mantener las que ya se tiene, rehabilitar desde carreteras hasta centros de salud, instalaciones deportivas, recuperar lo que uno tiene y ponerlo a la vanguardia y en eso me he abocado”, explicó.

Es reconocer lo que se hizo antes, construir y recuperar espacios, como éste que es en beneficio de los niños, jóvenes y adultos, argumentó.

Acompañada del legendario Horacio Llamas, primer mexicano en jugar en la NBA con los Soles de Phoenix, y Horacio Muratore, presidente de la Federación Internacional del Baloncesto (FIBA), la mandataria estatal afirmó que esta obra es muy importante para los deportistas de Sonora, debido a que se recuperó, reconstruyó y renovó, para impulsar el deporte y la convivencia familiar.

Se cuidaron todos los detalles para que Arena Sonora tenga mayor utilidad con el paso del tiempo, al rehabilitar el techo, duela, construcción del área de estacionamiento, renovación de instalaciones hidráulicas y eléctricas, expuso.

“Con esto se fortalece a la niñez y juventud, el deporte cualquiera que sea la disciplina los aleja de muchos vicios, los alimenta en la disciplina de valores, principios y los hace pensar en grande, los hacer competir y haciendo equipo”, recalcó.

En su intervención, Ricardo Martínez Terrazas, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) explicó que de los 65.54 millones de pesos invertidos, 54 millones 640 mil pesos corresponden las obras de recuperación del espacio deportivo y 10.9 millones de pesos al área destinada a gimnasia y Salón de la Fama.

Se hicieron obras de remozamiento del domo del inmueble con alucubond, asimismo, se construyeron: un estacionamiento con capacidad de 101 cajones, una explanada posterior adjunta a la calle Nayarit, andadores, banquetas y guarniciones en exterior y cerco perimetral, abundó el funcionario estatal.

Al interior del gimnasio se construyeron y equiparon más baños, rehabilitó y dignificó el área de vestidores; se habilitó en el corredor interno un espacio para la venta de comida, se equipó con pantallas de TV con circuito cerrado para que los espectadores no se pierdan el seguimiento de los partidos si salen del área, añadió.