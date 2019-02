Definirán cómo pagar deuda de Isssteson

Carmen Chávez Mada

Se revisarán inmuebles propiedad del Gobierno del Estado para pagar la deuda del Isssteson, y no precisamente serán los estadios Héctor Espino, de Hermosillo y Tomás Oroz Gaytán de Cajeme, dijo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Se debe ser responsables y pagar la deuda que presenta el Isssteson, abundó la mandataria estatal, al aclarar que ésta no fue generada por su gobierno, sino que fue heredada al no cubrirse en anteriores administraciones pagos por tres mil millones de pesos en pensiones y jubilaciones.

“No se trata de pagar deuda en contra de los ciudadanos, se trata de ser responsables y pagar una deuda, que quede claro que no es mía, pero si no lo hago el Isssteson se va quebrar”, argumentó la Jefa del Ejecutivo Estatal.

Resaltó que el pago de la deuda no será con algo que a los ciudadanos les moleste o inquiete, “yo siempre voy a estar del lado de la gente, que eso no se les olvide nunca”.

Argumentó que se revisarán los inmuebles que están en mal estado y sean considerados un peligro para los ciudadanos.

Comentó que cuando llegó a la administración, la situación financiera de la institución era muy crítica, porque se desaparecieron tres mil millones de pesos de pensiones y jubilaciones.

“El Estado de Sonora, yo la gobernadora, no le debe ni un solo peso al Isssteson, a través de la nómina que redujimos y los gastos operativos pudimos inyectarle 480 millones de pesos más que se requerían”, resaltó.

Sin embargo, esto no es suficiente y para llegar a un punto de equilibrio, a fin que el próximo gobierno no encuentre los mismos problemas financieros, se recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que definiera los criterios en los juicios de nivelación de pensiones.

“Si no lo hubiera sido así, hubiera tenido que erogar no sé cuántos miles millones de pesos por demandas perdidas, no significa que van ingresar en el Estado, significa que ya no los tendré que pagar, nos estaban comiendo estas demandas laborales que por años se tuvieron que estar pagando al Isssteson, pensiones abusivas que la verdad no eran posibles”, precisó.