Yuri explota porque le preguntan nuevamente de Yalitza Aparicio

Yuri se presentó junto a sus colegas del grupo Pandora para promocionar los conciertos que ofrecerán en México, ahí la cantante no ocultó la molestia que le provocó una pregunta sobre Yalitza Aparicio.

La intérprete desde un inicio dejó claro a los reporteros que no hablaría de otras personas ni de ella por respeto a sus compañeras que lanzan gira con ella.

Así que inmediatamente cambió su actitud, cuando uno de ellos le cuestionó sí era verdad que en una entrevista había hablado mal de la protagonista de la cinta “Roma”.

“Ay amigo lindo ¿eres periodista?, contéstame tú, ¿eres periodista?, ¿viste bien la nota?…no la viste corazón, un periodista tiene que informarse de lo que va a preguntar, de eso no te voy a contestar porque no vengo aquí a hablar de nadie. Nunca más, y lo voy a decir públicamente, voy a hablar de nadie porque yo soy una mujer cristiana y los cristianos no utilizamos a todos ustedes para destruir a la gente, no señor. El cristianismo no nada más se dice, se vive. Esa pregunta nunca la voy a contestar porque ni es así”, declaró la cantante.

Aquí te dejamos el vídeo:

Fuente: SDP noticias