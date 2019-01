Suspenden pelea de Abner Mares

Una lesión en el codo derecho impedirá al boxeador mexicano Abner Mares retar al estadunidense Gervonta Davis por el título superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), quien lo expondrá con Hugo “Cuatito” Ruiz.

Este miércoles se dio a conocer que Mares no podrá pelear en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, donde Davis será amplio favorito para vencer al sinaloense Ruiz, que va por la sorpresa.

Apenas el pasado 19 de enero el “Cuatito” perdió la oportunidad de disputar el cetro pluma de la AMB ante el filipino Jhack Tepora, quien llegó con 5.5 libras de más a la ceremonia de pesaje y la pelea fue cancelada.

Entonces “El Cuatito” enfrentó a su compatriota Alberto Guevara y lo venció por amplia decisión unánime, y tres semanas después se medirá con Davis, quien llega como amplio favorito para realizar la primera defensa del cetro de supercampeón AMB.

“Ya está confirmada la pelea, es una gran oportunidad, me siento emocionado y contento por la oportunidad que se me presenta. Decidí tomarla, hice una preparación muy intensa para el 19 de enero con un zurdo y anteriormente peleé con un zurdo, llevo casi cinco meses preparándome”, comentó “El Cuatito” Ruiz.

“El Cuatito” (39-4 y 33 KOs), del equipo de Promociones del Pueblo y Sampson Boxing, va por la sorpresa ante el invicto estadunidense (20-0, 19 KOs) y por su tercer título mundial en distinta división.