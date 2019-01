Se acabó la lucha contra el narcotráfico, dice AMLO así que agárrese

México se encamina cada vez más a la inestabilidad y anarquía, ante un gobierno carente de proyecto como el de Andrés Manuel López Obrador, que día a día sorprende con sus ocurrencias.

El escuchar que la lucha al narcotráfico ya se terminó, nos llamó poderosamente la atención, porque si con todas las baterías enfocadas a acabar con esta actividad criminal, que tanto daño provoca en la sociedad, no ha sido suficiente para abatirla, imagínese dando carta blanca a que sigan operando.

Lo peor, es que afirma que ya no hay guerra contra el narcotráfico pero no ofrece una alternativa para combatirlo, ni tampoco señala qué se hará con los millones de adictos que existen ni con las miles de hectáreas sembradas con enervantes o los cargamentos que seguramente no dejarán de circular por las carreteras del país.

Ojalá que haya una voz autorizada que señale cuál será el camino a seguir, porque no solo por decreto se acabará la violencia que genera una actividad criminal como el narcotráfico, así que habrá que preguntarle al Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo qué piensa al respecto.

Por otra parte, no deja de llamar la atención las ocurrencias del mandatario mexicano, y cómo sin argumentos desestima los señalamientos de calificadoras internacionales, a las que trata de decirles cómo hacer su trabajo, con el argumento de que sus técnicos se equivocaron.

Por cierto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón alertó que los conflictos laborales en Tamaulipas y Michoacán, ya han dejado pérdidas por más de dos mil 200 millones de pesos por día y eso, en un país como el nuestro, es para preocuparse, sobre todo en el caso de las maquilas que no son de las pacientes, sino que de inmediato emigran a otros lugares que es reditúen más beneficios.

Como vemos el presidente tiene encima el problema de inseguridad, el de huachicol, la mala calificación de expertos en economía, las pérdidas económicas, más los problemas de desabasto de medicamentos y alimentos que se avizora empezarán a presentarse en breve, derivado de la falta de planeación y acciones por parte del mandatario mexicano.

Los partidos políticos en plena carrera por jalar adeptos para 2021

Los tres principales partidos que operan en Sonora, PRI, PAN y Morena, en estricto orden de antigüedad, están más que listos para las próximas pizcas electorales y en el caso de los dos primeros, “estrenando” dirigentes estatales, aunque lo de estreno, es un decir, porque ambos están más que fogueados en estas lides.

Pero también están puestos los grupos internos de esos partidos políticos, que a pesar de que en el blanquiazul y el tricolor, sufrieron sendas derrotas, no han aprendido que se deben unir y no dividir para recuperar lo perdido y en el caso del PRI mantener en sus manos la gubernatura.

Por su parte, Morena tendrá que trabajar y mucho, porque no le puede dejar toda la chamba a López Obrador y menos con tantos frentes que trae abiertos el mandatario mexicano, porque lo que ha mostrado hasta ahora, a nivel estatal, con autoridades municipales muy señaladas como el alcalde de Bácum y otros bastante polémicos, es que les falta capacidad para gobernar.

Sin embargo, esto apenas empieza y de aquí a los próximos meses se verá si se aclara el panorama o bien, crecen los golpeteos y picadas de ojos, no solo bajo la mesa, sino a la vista de todos…

