A través del diálogo se puede llegar a un arreglo la concesión del alumbrado público

Vale más que se ponga a trabajar la Presidente Municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, ya que el asunto de la concesión del alumbrado público le está quitando mucho tiempo y esto podría causarle un retroceso de tres años al municipio capitalino que se encuentra en constante crecimiento.

El pleito entre la alcaldesa y el exalcalde, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez, por la concesión del alumbrado público, debe de dejárselo a los abogados y ella seguir adelante. Tres años se van pronto y es mejor que la munícipe deje buena huella en su paso por la alcaldía.

El anterior alcalde concesionó el servicio de alumbrado público a una empresa privada de Monterrey por 15 años, en los cuales, los concesionarios se llevarán algunos millones de pesos de Hermosillo y, según la alcaldesa, los empresarios no han cumplido con el contrato. No sé si la operación de esta concesión sea válida o no, pero mientras “son peras o son manzanas”, la capital de Sonora no se puede paralizar por un solo problema por más grave que este sea. Creo que hablando se entiende la gente y vale más un mal arreglo que un buen pleito.

Es preferible que se pongan a platicar los concesionarios y las autoridades municipales para llegar a un acuerdo y que Hermosillo no se quede a obscuras, como podría suceder en caso de un pleito legal. La alcaldesa no se debe “cerrarse” y buscar solo la opción de cancelar la concesión, porque los empresarios son negociadores y creo que platicando se puede llegar a un acuerdo en donde no se afecta a la población en general y que las partes en conflicto lleguen a acuerdos. Creo sí se puede, pero estos asuntos se tienen que arreglar por la vía política y económica.

Podrían participar Gobierno del estado, diputados, empresarios y sociedad civil en general, para saber si es justa esta concesión, o de plano es un abuso, tal como lo asegurar la Presidente Municipal. Podrían celebrarse varias reuniones, las que sean necesarias para que Hermosillo continúe bien iluminado como hasta ahora. Lo que sea de cada quién, hacía mucho tiempo que el municipio no tenía tan buen alumbrado público, creo que desde los tiempos del alcalde, Ramón Ángel Amante Echeverría.

Me acuerdo, esto se resaltó mucho cuando le entregó el municipio a su sucesor, Alfonso Aguayo Porchas. Todos los barrios y colonias de Hermosillo se vieron iluminados, hasta en lo alto de los cerros de colocaron postes para llevar la energía eléctrica. “Cuantas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a pagarlas”, dijo Aguayo Porchas, al referirse al costo por el consumo de luz de tantas luminarias…La administración pasada hizo nuevamente ese “milagro”. Ahora, hay que investigar lo justo o injusto de la concesión.

Por otra parte, Hermosillo se encuentra en pésimas condiciones físicas, con cientos de fugas de agua limpia y sucia (negras). Los bulevares principales de la ciudad están llenos de baches, así como otras calles y avenidas. Es importante poner más atención en la problemática de los barrios y colonias, para que la ciudad no se deteriore más. Eso es lo más importante para el pueblo. Que los gobernantes de pongan a gobernar y los políticos a hacer política…Esa es la clave de todo.

Asiste Gobernadora Pavlovich a visita oficial del Presidente de España a México

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano acompañó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la visita oficial del presidente de España al país, Pedro Sánchez Pérez-Castejón. En el acto celebrado en el Antiguo Colegio de San Ildefonso en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la mandataria asistió como invitada especial, en su calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

La Gobernadora destacó la relevancia de participar en este evento, así como el hecho de que España es el tercer país con más inversiones en el Estado. Pavlovich Arellano resaltó el interés que existe de varios países, entre ellos España para invertir en Sonora por su incursión y vocación en la producción de energías limpias como la solar y eólica, y la industria aeroespacial…Qué bien.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…

