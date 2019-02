Cuatro formas para bajar de peso que no necesitan voluntad

Detenme si no has escuchado esto antes: una mujer exitosa e inteligente que sabe una que otra cosa sobre salud decide eliminar sus malos hábitos en Enero. Quizá acumula una gran dosis de voluntad para hacer yoga, desintoxicarse, comer más verduras o irse a dormir antes, los detalles no importan.

Lo que sí importa es el resultado. Durante unos días o semanas, se apega al plan. Luego empieza a ocuparse mucho en el trabajo. Se estresa. Se aburre, se distrae…y ya sabes lo que sigue: un mes después, está comiendo lo que se le da la gana, sube más de peso y su voluntad está por los suelos.

¿Esa chica es débil? ¿No sabe controlarse? No. Sólo que se apoya mucho en su voluntad, un concepto que por sí mismo termina siendo muy defectuoso.

Creemos que las personas que pueden tener buenos hábitos necesitan una voluntad de acero. Pero después de muchos estudios sobre el funcionamiento del cambio de hábitos, sabemos que estas personas se apoyan en una variedad de estrategias que NO son defectuosas.

La voluntad ya no es tan importante como crees. La mejor forma de mejorar tu vida (como bajar de peso) es creando nuevos hábitos, lo cual tarda entre 3 a 12 meses. ¿Pero cómo diablos empezar?

Incomódate con las sensaciones incómodas

¿Alguna vez has inhalado varias rebanadas de pizza en un día estresante? (¡Quién no!) Este tipo de cosas suceden porque tus emociones influyen en tu autocontrol. Para evitar que la tristeza, el enojo y la frustración saboteen tus esfuerzos, enfrenta las emociones que provocan estos antojos.

Detente y piensa en lo que estás sintiendo. Identifica esos sentimientos, ya sea estrés, aburrimiento o preocupación, y enfócate en ellos.

Mira, no eres la única que ha pasado por algo así… y seguramente sucederá nuevamente. Así que en lugar de comerte tus emociones, enfréntalas y toma decisiones conscientes. ¿Qué te hará sentir mejor en un momento estresante, comer algo con muchas calorías o meditar?

Visualiza a tu futuro yo

Las personas generalmente se preocupan menos por los resultados futuros que por los presentes, en parte porque las recompensas inmediatas son más provocadoras (chocolate, pasta, tamales).

Pero hay investigaciones que demuestran que si imaginas a tu futuro yo, estarás más motivada en adoptar conductas más saludables. También puedes imaginar un estilo de vida futuro.

¿Por qué no lo intentas? Visualiza una versión más saludable y feliz de ti misma. ¿Qué decisiones tiene que tomar esta persona en términos de nutrición, fitness y manejo de estrés? ¿Qué cambio simple puedes realizar ahora para llegar ahí?

Deja de pelear contigo misma

Uno de los mayores problemas de la voluntad es que hace que cada toma de decisión sea una batalla. Y esa batalla constante puede dañar tu autocontrol al hacerte sentir avergonzada por cada error. Pensamientos como “seré un fracaso si como ese pastel” no sólo te hacen daño todos los días, sino que hacen que el fracaso sea inevitable.

Poner a tu mente y cuerpo en el mismo equipo ayuda. La gente que puede cambiar sus hábitos alimenticios se enfocan en lo que pueden comer, y no en lo que no, así que evitan la batalla interna.

Hazlo divertido

La llave de adoptar un nuevo hábito es premiándote. Cuando una actividad es gratificante, nuestros cerebros responden liberando dopamina, un neurotransmisor asociado con la adicción y el placer, lo cual refuerza el deseo de hacerlo de nuevo.

En resumen: una de las formas más poderosas para promover el cambio de hábitos es hacer que el nuevo comportamiento sea lo más placentero posible.

Fuente: Eme de mujer