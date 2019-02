Beber cerveza aumenta el tamaño de los pechos, revelan

No lo podemos creer pero es cierto. Un estudio hecho por la Universidad de Sydney, en Australia, demostró que la cerveza produce un aumento de mamas.

Tras analizar los casos de varias participantes, se encontró que todos subieron una o dos tallas luego de haber bebido cerveza de manera frecuente debido al contenido de fitoestrógenos, compuestos químicos que se encuentran en algunos vegetales y favorecen el crecimiento de los pechos.

El resultado es parecido a lo que ocurre con las pastillas anticonceptivas que contienen estrógenos y que ocasionan que los senos crezcan.

No obstante, se recomienda no olvidar que tomar cerveza regularmente no sólo aumenta los pechos, también el peso y porcentaje de grasa corporal, así que es importante moderarse y practicar actividad física.

