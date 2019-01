Ponen en entredicho y dichos a Alcaldesa

Podrán checar a “tirabichis” por el celular

Respaldan números a Secre de Seguridad

Lo “renuncian” por pasarse de “cariñoso”

Ponen en entredicho y dichos a Alcaldesa…Y la que no espero mucho por la respuesta, es la acelerada alcaldesa Célida López Cárdenas, tocante a la denuncia a la ligera que hiciera contra la empresa concesionario del alumbrado público de Hermosillo, luego de que los de ConLuzHMO casi casi le mandaran a decir que “miente con todos sus dientes”, referente a que es una concesión muy abu$iva.

Toda vez que el representante Jurídico de ese consorcio integrado por las compañías Construlita Lighting International y Lux System, Gerardo Valdez Santaella, para nada se quedó con ella, por la forma en que revirara que son puras verdades a medias o medias verdades las ventiladas por Célida Teresa, ante representantes empresariales y de la sociedad en general, como parte de una estratégica mediática.

Tan es así que una día después o ayer mismo, a los cuatro vientos o ante los micrófonos del escuchado noticiero radial Reporte 100, conducido por el colega y amigo, Juan Carlos Zúñiga, rebatieran cada uno de los dichos o las echadas de la munícipe emanada de Morena, empezando porque el Ayuntamiento antes pagaba má$ por ese servicio, que los $16 millones mensuales que les estarán cobrando por 15 años.

En tanto que en cuanto a las cuestiones técnicas y de ahorro que cada una de las partes ventanearan, respecto a los incumplimientos de ida y de vuelta, pasando por alto al famosa máxima que dice que los pleitos ni ganados son buenos, es que eso causara que la postura belicosa de López Cárdenas no fuera muy bien vista, por los costos que le acarrearía a la Comuna, de ahí que esté queriendo renegociar.

Casi por nada es que las cabezas del empresariado nomás no le siguieran el juego a la “Presimun” morenista y por el contrario opinaron que el llegar a un juicio de ese tipo sería algo así como “un volado”, por el perjuicio que tendría para el Gobierno Municipal, de ahí que mejor propusieran dialogar, en lugar de empleitarse, como consecuencia de esas diferencias que se traen y que han hecho crisis. De ese pelo.

Eso por como la también ex diputada panista en primer lugar no se ha limitado a “lavar la ropa sucia en casa”, como sería promoviendo un diálogo con los citados concesionarios y por el contrario se ha dedicado a exhibirlos y “quemarlos”, como con la acusación sin pruebas de por medio, de que dizque le ofrecieron una “mochada” de $50 millones de pesos para que dejara el contrato como está. ¿Será?

A tal punto se percibe que ya se ha politizado esa disputa, que hasta el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso del Estado, Jesús Montes Piña, adelantara que de resultar pura “grilla” la propuesta de conformación de una comisión mixta para analizar esa problemón, simplemente no le entrarían, porque no se prestarían para ser en comparsa de nadie.

En lo que a todas luces es una consecuencia de la falta de seriedad y desinformación con la que se ha manejado ese conflicto, que sólo ha quedado a nivel de una guerra de declaraciones, pero sin que Célida y compañía se hayan sentado a la mesa con la parte en pugna para buscar soluciones, de ahí que sea por eso que hasta ahora no han pasado de las meras sacadas de lengua, levantada de falsos y demás “golpetellos”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podrán checar a “tirabichis” por celular…Quien vaya que le está buscando por todos lados a la hora de eficientar el servicio de recolección de basura, es el coordinador de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán, y para muestra está el que ahora lanzarán una aplicación móvil por el teléfono celular, para que los usuarios ubiquen “por donde viene” su camión recolector de basura.

Y es que con el uso de esa modernidad tecnológica, cuyo sistema será gratuito, ahora los ciudadanos podrán monitorear en su ruta a cada una de las unidad y así calcular el tiempo de llegada y tomar sus precauciones, por aquello de que ahora pasan una vez a la semana, en vez de dos, y es por lo que tienen que dejar su depósitos todo un día en el exterior, de ahí la que queja de que se los robaban. ¡Órale!

De tal forma que así será el beneficio en muchos sentidos de ese esquema de control ideado por Barraza Almazán y sus operadores, que empezará a ser probado el venidero mes de marzo y para lo cual los nuevos 30 recolectores que llegarán a la ciudad el próximo 18 de febrero ya vendrán con el sistema GPS, en tanto que a los ya existentes les harán la adaptación para que tengan esa función. Así el acierto.

En esos términos le están echando el extra y “tatema” Norberto y su gente, a fin de evitar o contrarrestar las reclamaciones por los horarios en esa recolectada, buscando que los desperdicios no queden regados sobre las banquetas y generen basureros clandestinos, derivado de que los carros pueden tardar más tiempo durante los recorridos, de ahí la ventaja de que ahora los pudieran tener checados. ¡Qué tal!

Si se toma en cuenta que con esa modalidad de las llamadas APP, ahora los hermosillenses sabrían más acertadamente la hora en que llegarían los “tirabichis” a recogerles el basurerío que acumulan cada siete días, para ya no tenerlo en la vía pública durante todo un día, porque como pueden aparecérseles muy de mañana, igualmente existe la probabilidad de que se las recojan hasta ya en la “nochí”. ¿Cómo la ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Respaldan los números al de Seguridad…Ahora si que contra todo lo que pueda decirse, pero por el que continúan hablando los positivos números, es por el secretario de Seguridad Estatal, David Anaya Cooley, y para evidencia está el como ha seguido a la baja la percepción de inseguridad en Sonora, de acuerdo a las más recientes estadísticas del famoso Semáforo Delictivo. De ese vuelo.

Ya que en base al más actualizado de ese organismo no gubernamental dedicado a medir el índice delictivo en el País, resulta y resalta que en la mayoría de los delitos de alto impacto la Entidad sonorenses se colocó en segundo lugar, sólo atracito de Yucatán y nomás por 11 puntos, 189 contra 178, al aparecer con esa incidencia en el color verde, lo que significa que están pasando la prueba preventiva.

O séase que así están los datos que están avalando y respaldado el reforzamiento del trabajo preventivo promovido por Anaya Cooley y que iniciara el ex titular de esa área, Adolfo García, mismo que han fomentado por medio de la Policía Estatal de Seguridad Pública, y que ahora han complementado con una coordinación más estrecha con los municipios, vía reuniones que ha llevado a cabo con los alcaldes.

De ahí que no sea de a gratis la reconocida de la que acaba de ser objeto a nivel nacional la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, en ese sentido ámbito, y por parte de la mismísima combativa activista, Isabel Miranda de Wallace, a raíz de que por estos lares lo que son los secuestros han casi desaparecido del mapa delincuencial, lo que arrojara una muy buena señal en ese sentido. Ni más ni menos.

Ciertamente que no son producto de la casualidad esos buenos saldos a la hora de combatir la delincuencia en todas su manifestaciones, si no el resultado de aplicar nuevas estrategias, y para seña está el como Anaya ha estado yendo más allá, como en esta ocasión lo hiciera al ampliara el catálogo de delitos del llamado “Código Rojo”, al incluir el robo a hogar y comercios, que son de los más recurrentes.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lo “renuncian” por pasarse de “cariñoso”…Al que sí que le salió muy caro el querer pasarse de “cariñoso” o de tratar de hacerse el gracioso, es al hoy ex maestro de ceremonias del Gobierno del Estado y quien era la voz oficial de los eventos oficiales, José María “Chema” Armenta, porque con todo y las disculpas que ofreciera, no le permitieron que se sobrepasara con una conductora de Telemax. ¡Ups!

Tal desliz lo protagonizó “El Chema” Armenta el pasado viernes, durante la transmisión del programa “El Mejor Día”, en el que colaboraba de manera externa, cuando a la hora de la saludadera pretendiera besar a una de las conductoras titulares de ese espacio televisivo, Ale León, lo que causó que se desatará un escándalo en las redes sociales, al ser vista esa acción como un intento de acoso u hostigamiento. ¡Glúp!

Así que no obstante y que José María jurara y perjurar que esa no había sido la intención de su actuar, si no únicamente el ser divertido y un poco irreverente, lo cierto es que “se lo comieron” vivo en el mundo virtual y es por lo que no le quedara de otra más que “renunciar”, ante el alud de críticas que recibiera, por lo que hasta de la participación que tenía en Radio Sonora también lo terminaron separando. ¡Ñácas!

Ante lo que está de más el señalar con dedo de fuego, que de esa forma embarazosa y vergonzosa es que Armenta perdiera la chamba y no es para menos, por hacer cosas buenas que parecieron malas y sobre todo después de que la famoso equidad de género llegara para quedarse, por el respeto que merecen las mujeres en cualquier actividad, que es algo que a querer y no, pero el renunciado pasó por alto. ¿Qué no?

Porque de nada le sirvieron las explicaciones con tintes de justificaciones que diera el ahora ex servidor público del micrófono, a pesar de que dijera que aprendió la lección, pero la verdad es que el daño ya estaba hecho, como dice el dicho, por el público linchamiento social del que fuera objeto y no es para menos, con lo que muy seguramente que eso sentará un precedente pa´ que no vuelva a suceder.

Correo electrónico: [email protected]