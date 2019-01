¡Los Backstreet Boys tienen nuevo integrante!

Los Backstreet Boys se aferran a vivir dentro de la escena musical, siguen renovándose al punto que hay nuevo integrante, aunque su pertenencia es temporal.

Se trata del rapero Chance the Rapper, quien se unió a la banda para un comercial de Doritos a transmitirse durante el Súper Tazón que se llevará a cabo el próximo 3 de febrero.

En el promocional se fusionan los talentos y voces de BSB con Chance the Rapper. Todos entonan el romántico tema ‘I Want It That Way’ que pronto adopta un ritmo más rápido dando paso a una coreografía movida y perfecta.

Cabe mencionar que I Want It That Way está por cumplir su 20 aniversario, esto ocurrirá el próximo mes de abril.

Fuente: SDP noticias