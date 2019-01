¡En los huesos! Preocupa extrema delgadez de Celine Dion

La cantante de 50 años tiene preocupados a sus fans y es que la ven demasiado delgada.

Celine Dion acaparó la atención de las cámaras fotográficas durante la Semana de la Moda en París y es que además de lucir atuendos espectaculares, luce extremadamente delgada.

“Estoy haciendo esto por mí. Quiero sentirme fuerte, bella, femenina y sexy”, dijo la cantante en una nueva entrevista con The Sun.

No obstante, su sentir cambió cuando se le preguntó sobre su peso por lo que dejó claro que no desea que esto sea tema de discusión.

“Sí me gusta. No quiero hablar de eso. No te molestes. No me tomes fotos. Si te gusta allí estaré. Si no, déjame en paz”.

Así luce Dion en la actualidad.

Fuente: SDP noticias