Dejan sin solventar 123 observaciones de 2017

Carmen Chávez Mada

Sin solventar quedaron 123 observaciones hechas por el Instituto de Auditoría y Fiscalización (ISAF) de la cuenta pública del Gobierno del Estado, correspondiente al año 2017, informó Miguel Ángel Murillo Aispuro.

El titular de la Secretaría de la Contraría General del Estado abundó que hace aproximadamente 25 días se cerró el plazo para solventar las observaciones, por ello, se aplicará las sanciones correspondientes a los servidores públicos que no lograron aclarar las 123 irregularidades.

En la cuenta pública del año 2017, ISAF hizo 305 observaciones que es un número histórico porque es mucho menor que en años anteriores, argumentó Murillo Aispuro.

A partir del informe presentado inició un proceso para solventar las irregularidades, quedando 123 “todas las observaciones fueron trabajadas y en todas se hizo el intento por solventarlas, no necesariamente son desviaciones de recursos o daño patrimonial, simplemente una irregularidad administrativa”, aclaró el Contralor del Estado.

Hay faltas no graves como omisión de un sello, una firma o documentos, son nimiedades que se deben cumplir porque así lo establecen los lineamientos y reglamentos, comentó.

“Los funcionarios que no cumplen con esos pasos quiere decir que no están atentos a su función, no constituyen un daño patrimonial, pero si tenemos hacer ver que el funcionario debe ser muy cuidadoso en su trabajo”, resaltó.

De acuerdo a los resultados de la auditoría se turnan los expedientes, en primera instancia es el Tribunal de Justicia Administrativa, posteriormente es la Fiscalía Anticorrupción en caso de considerar una falta grave que constituye una desviación de recursos o daño patrimonial, argumentó.

“En la Contraloría procesamos faltas no graves, se da un apercibimiento y amonestación, si es una falta grave se van a otras instancias”, puntualizó.