Defiende Toya Jackson a su hermano “a capa y espada”

No existe ni existirá alguien tan grande y tan talentoso como él, afirma

A casi 10 años de su muerte, no existe ni existirá alguien tan grande como Michael Jackson, aseguró su hermana La Toya.

“No creo que vayamos a encontrar nadie tan talentoso como Michael, no lo veré ni creo que ustedes tampoco lo vean. Él era extremadamente talentoso y no lo digo de una manera arrogante, es lo que yo siento”, dijo La Toya.

La cantante está en la Ciudad de México para promover “Forever”, un espectáculo que celebra la música y legado del llamado “Rey del Pop”.

El show, creado en España, cuenta con el aval de la familia Jackson y se presentará en el País del 13 al 24 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1.

“Es espectacular, lo vi en España y fue maravilloso. Después que lo vi, fui al backstage a decirle a los artistas del excelente trabajo que hicieron, fue tan diferente y conmovedor.

“La forma en que capturaron la esencia de Michael fue tan bello y eso fue lo que más encantó y por eso dije, vamos a llevarlo a todos los lugares que se pueda”, agregó la hermana del desaparecido artista.

Como parte del espectáculo, se harán audiciones para niños de hasta 10 años que sepa bailar y/o cantar como el intérprete de “Thriller”, a manera de preservar su legado en las nuevas generaciones.

“Díganle a los niños que venga, que participen”, expresó La Toya.

Durante la conferencia, se limitó a hablar del espectáculo, del legado de su hermano y de lo perfeccionista que era “El Rey del Pop”.

Sin embargo, no quiso abordar la polémica qué hay por el documental “Leaving Neverland”, presentado recientemente en el Festival de Sundance, y en el que dos hombres acusan a Jackson de abuso sexual.

“Michael era menudito, pero ponía todo su ser en las cosas que hacía. Lograba que todo fuera especial, que todo se hiciera a la perfección, bien hecho, y era un experto en lo que hacía”, sostuvo La Toya.