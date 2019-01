Debuta Marioni con el pie derecho

El equipo universitario venció al equipo jalisciense y con ello pusieron un pie en los Octavos de Final de la Copa MX

Bruno Marioni inició su era al frente de los Pumas con el pie derecho, ya que los universitarios vencieron 2-1 al Atlas y con ello pusieron un pie en los Octavos de Final de la Copa MX.

El conjunto capitalino llegó a seis puntos y tomó el liderato del Grupo 9, cuando sólo le resta por disputar un encuentro; los Rojinegros se quedaron con tres, y la UdeG con la misma cantidad de unidades, pero con dos cotejos por jugar.

De arranque la mano del técnico Marioni se notó porque ahora no le dio rotación ni descanso al 70 por ciento de los titulares del equipo, sabedor que se jugaban gran parte de la clasificación.

Alejandro Arribas, Ignacio Malcorra, Andrés Iniestra, Alan Mozo, Pablo Barrera y Carlos González estuvieron de arranque y el conjunto se vio con mayor vocación ofensiva.

La intensidad que puso Pumas en los primeros minutos hizo que el portero Edgar Hernández trabajará fuerte, ya que hubo llegadas de Pablo Jáquez, Kevin Escamilla y Brian Figueroa.

El encuentro se definió en el complemento, con su dosis de drama incluida, ya que los visitantes sufrieron para darle forma a la victoria.

Un penal cometido por Alejandro Arribas le dio la oportunidad al Atlas de irse arriba en el marcador, pues Osvaldo Martínez no perdonó desde los once pasos para poner el marcador 1-0.

El gusto no le duró mucho al equipo rojinegro, porque esta vez los universitarios le pusieron cabeza al encuentro y aprovecharon un error del arquero Hernández, lo que generó una falta a favor del conjunto de Marioni en los linderos el área; Ignacio Malcorra cobró y dio pase a Carlos González quien remató para el 1-1 al 55′.

El encuentro se tornó fuerte por la disputa en el mediocampo, ambas escuadras buscaban la victoria para dar un paso fundamental en el torneo y el Atlas estuvo cerca de batir el área de Miguel Fraga, que en dos ocasiones estuvo atento para no dejar pasar nada.

Luego de un momento bajar el ritmo, Pumas volvió a la carga y al 82′, Alejandro Arribas anotó el 2-1, con un cabezazo, en otra jugada de táctica fija.

A partir de ese momento, el cuadro de casa despertó y se fue al frente buscando la igualada. Facundo Barceló le ganó a la defensa por la derecha, pero su cabezazo no alcanzó para vencer a Fraga y todo quedó en un susto en tiempo de compensación, los universitarios terminaron llevándose la victoria a casa.