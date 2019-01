11 señales infalibles de que podrías estar EMBARAZADA (FOTOS)

Cada mujer es diferente. Son muchas las que no padecen ningún síntoma pero otras los sienten incluso antes de que se pueda confirmar el embarazo.

De hecho, siete de cada 10 mujeres presentan síntomas al cumplir la semana 6 de embarazo. Si tienes dudas sobre cómo saber si estás embarazada, este listado te dejará una idea más clara de ello.

¡No te confundas!

1. Pensarás que tienes gripe

Al estar embarazada tus defensas bajan e incluso pienses que estás a punto de tener un resfriado. Evita tomarte cualquier medicamento antes de verificar con un estudio sanguíneo o un test de orina (de los que venden en farmacias) si estás embarazada.

2. Cambia tu visión

Los cambios en las hormonas, el metabolismo, la retención de líquidos y la circulación sanguínea pueden afectar sus ojos y su vista durante el embarazo.

La retención de agua , por ejemplo, puede hacer que el grosor y la curvatura de la córnea del ojo para aumentar ligeramente. Es un pequeño cambio, pero podría afectar qué tan bien sus anteojos o lentes de contactos corregir su visión, de acuerdo con The Effect of Pregnancy on Corneal Curvature, The CLAO Journal.

3. Ganas de orinar frecuentemente

Aunque es un síntoma que suele darse cuando el embarazo está más avanzado porque el feto ejerce presión sobre la vejiga, muchas mujeres sienten que tienen más ganas de orinar desde el primer momento de su embarazo.

4. Gusto o repulsión por ciertos alimentos

Junto al hecho de tener náuseas y que el olfato se desarrolle, también nuestro gusto por ciertos alimentos cambiará y sentirás que cosas que antes comías sin problema ahora no puedes soportar y viceversa, de acuerdo con un estudio realizado por el Institute of Psychological Sciences (Reino Unido).

5. Ligero sangrado vaginal

Debido a la implantación del óvulo en el útero puede que experimentemos un ligero sangrado que además algunas mujeres pueden llegar a confundir con que están teniendo la menstruación.

6. Hinchazón abdominal

Los cambios hormonales que ocurren al principio del embarazo podrían hacer que te sientas hinchada, como a veces pasa un poco antes de la llegada de tu periodo. Por este motivo, la ropa te puede apretar en la cintura desde muy temprano en el embarazo, aunque tu útero aún esté muy pequeño.

7. Estreñimiento

Los niveles de progesterona también provocan que los alimentos circulen a través de los intestinos de la mujer de manera más lenta que lo normal. Además, el incremento en el volumen sanguíneo puede ocasionar que una mujer se deshidrate si no toma la cantidad de líquido suficiente para combatir este incremento.

8. Sensibilidad en los pechos

Los pechos crecen al estar embarazadas y también se tornan más sensibles. El cambio es más sutil al principio pero todas conocemos nuestro cuerpo y enseguida notaremos si la zona ha cambiado.

9. Mareos y náuseas

¿Cómo saber si estoy embarazada? Los mareos matutinos y vómitos son indicadores infalibles de que tu cuerpo está cambiando.

10. ¡Cansancio y sueño a morir!

También se da mucho esto es debido a tus hormonas que provocan que tu cuerpo se note más cansado que de costumbre.

11. Cambios de humor

Los cambios hormonales por los que pasa el cuerpo afectan el nivel de los neurotransmisores (los mensajeros químicos del cerebro). Tal vez te sientas más sensible, ansiosa o deprimida.

¿Cómo saber si estoy embarazada? Si tienes uno o más de los síntomas que te describimos, confirma con una prueba de embarazo tus sospechas y acude con tu ginecólogo sin falta.

Fuente: Salud 180