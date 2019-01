Sonríe ‘El Chapo’ a actor que lo interpreta en “Narcos”

Alejandro Edda, quien interpreta a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en la serie de Netflix “Narcos: México”, se encontró cara a cara con el auténtico capo sinaloense durante el juicio que se celebra en Brooklyn.

El actor acudió a la corte federal alrededor de las seis de la mañana y durante una pausa en el juicio conversó con la prensa.

“Fue un momento surreal (…) me puse nervioso cuando me vio y me saludó de lejos. Fue intimidante”

ALEJANDRO EDDA

Al ingresar a la sala, un periodista presentó a Edda a Eduardo Balarezo, abogado del acusado, el cual explicó a ‘El Chapo’ quién era el actor, tras lo cual el capo le otorgó un saludo con la mirada y una amplia sonrisa.

De acuerdo con lo narrado por el actor, se inscribió en la lista de personas para ingresar a la sala del tribunal el lunes tras viajar desde Jalisco a nueva York con el objetivo de verlo en persona e interpretarlo mejor en televisión.

Edda reconoció que como actor busca no juzgar, pero simpatiza de alguna manera con los personajes que le toca interpretar, pero añadió que tiene sentimientos encontrados hacia la figura del narcotraficante y su proceso.

“Como actor, estoy investigando a un ser humano (…) humanamente es fuerte, es triste, sientes que es todo el poder de Estados Unidos contra una sola persona”, agregó Edda, quien como mexicano considera que Guzmán Loera “debe pagar por sus crímenes”.

Fuente: SDP noticias