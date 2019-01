Le sigue saltando el “Narco” a Morena

Sale alcaldesa con una denuncia volada

“Echan tierra” al Parque Metropolitano

Facilitan la pagadera de las placas 2019

Le sigue saltando el “Narco” a Morena…Y con lo que se está confirmando que ya urge hacer algo, tocante a la selección de candidatos para los procesos electorales, es con la detención que ahora hicieran del abanderado de Morena, PT y PES a la alcaldía de Juárez, en Nuevo León, en las pasadas elecciones, José Ulises Treviño García, por estar vinculado con el Cártel de los Zetas. De ese pelo.

Con lo que a los del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de nuevo les saltó la libre o mejor dicho el “Narco”, después de esa descobijada que le pegaran a Treviño García, al ser arrestado junto con otros tres compinches por elementos de la Secretaría de Marina y la Policía Federal en el restaurante Gran Pastor de San Pedro, en esa Entidad, al imputársele varios delitos. ¡Tómala!

O séase que así han estado destapándose la cloaca, en torno a esas fichitas del hampa, que en los últimos comicios postularan los de la coalición Juntos Haremos Historia, como es el caso de José Ulises, que hasta pidiera protección especial durante su campaña política, bajo el argumento de que recibía amenazas y como no, por muy seguramente que estar en la mira de los rivales contrarios y no políticos. ¡Ups!

Pero como era de esperase y después de esa “quemada”, lo que son los Morenos y pesistas, al estilo de Judas, luego luego renegaron de la candidatura de Treviño, sobre quién lo propuso para ese cargo, de ahí que estén “tirándose la bolita”, en cuanto a esa propuesta que previo al 1 de julio hicieran, al dizque ignorar que pertenecía a una banda del crimen organizado que opera en el Noreste de México. ¡Ouch!

Sin embargo los promotores Morelacos podrán decir misma, pero lo cierto es que ese narcopolítico hoy preso se les metió o infiltró hasta el tuétano, como lo denotan las fotos que publicitaba en las redes sociales del Internet, en las que aparece en los actos proselitistas con el hoy “Presi” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador; así como con la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky. ¡Vóitelas!

No por nada es que el encarcelamiento de dicho delincuente neoleonés sea uno de los escándalos del momento y no es para menos, por no ser el único que ha aflorado, y para prueba está el que a nivel local también trascendiera el mal ejemplo del alcalde de Bácum, Rogelio Aboyte Limón, apresado el pasado 27 de diciembre en la Aduana de Nogales, al intentar cruzar al “otro lado” con un pasaporte falso. ¡Ñácas!

Aunque en el asunto de Aboyte Limón, que igualmente fuera promovido por los morenistas para esa posición, está la agravante que todavía lo han encubierto, en lo que está bajo arresto en Arizona, al hacer aparecer como que acudió a un chequeo médico por una enfermedad del corazón, que es el pretexto que inventaran para otorgarle un permiso para ausentarse 90 días. Así la simulación.

Y es que con todo y que a Rogelio le sacaran a relucir todo un negro historial delictivo, que incluía hasta un proceso en Indiana por traficar cinco kilos de cocaína, sumado a que no era la primera vez que pasaba a gringolandia con papeles apócrifos, pero aún así le facilitaron una licencia para darle tiempo, lo que habla de la urgencia de que en el Congreso del Estado ya hagan una reforma al respecto. De ese tamaño.

Sale alcaldesa con una volada denuncia…Quien a todas luces sí que está quedando como que quiere hacer el papelito o más bien el papelón de víctima, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, por como ayer saliera con una volada denuncia, de que la empresa concesionaria del alumbrado público intentara sobornarla con un “cañonazo” de $50 millones para que dejara el contrato como esta. ¿Será?

Así estuvo esa ventaneada “en el aire” que ayer hiciera Célida, en el evento en que ante ciudadanos y empresarios presentara las condiciones que guarda esa concesión que por 15 años le aprobaran en el trienio anterior al consorcio Con Luz Hermosillo, conformado por las compañías Construlita Lighting International y Lux System, al no dar nombres ni apellidos, y nomás acusar a puros anónimos. ¡Zaz!

Al ser bien sabido que toda queja que no tenga fundamento con pelos y señales, es lo mismo que nada, por haber dado visos de no tener las evidencias para presentar la respectiva demanda, porque si así fuera, lo lógico es que a esa exposición que tuviera en la sede de la Cámara Nacional de la Industria y Transformación (Canacintra), ya habría llegada con la respectiva querella en la mano. ¿Qué no?

Es por eso de la impresión que quedara, de que resultaran por demás fantasiosas esas echadas que se aventara López Cárdenas, de que a través de mensajeros le hicieran ese millonario ofrecimiento, porque para empezar no son cinco pesos como para ocultarlos fácilmente, aunado a que sería muy inocente el que lo hubieran hecho de esa forma, es decir, vía terceros, en lugar de pactarlo directamente y sin testigos.

De ahí que la percepción que imperara, es de que con eso pretenda dejar la idea, de que si eso le propusieron a ella antes de tomar protesta como Presidenta Municipal, y únicamente por mantener esa concesionada, que otro beneficio más no lograrían los que la acordaron o al menos esa es la duda que ya dejara, con ese efecto mediático que se sacara de la manga y a varios meses de que según esto sucediera.

“Le echan tierra” a Parque Metropolitano…Con lo que se sigue demostrando que los que ya no hayan como “echarle tierra” al pasado trienio, son los operadores del actual municipio de Morena en esta Capital y para evidencia está el que están saliendo con que le cambiarán el nombre al Parque Metropolitano, para llamarlo Parque Río Sonora, dizque para que esté acorde al lugar donde se ubica.

Ya que con esa trivialidad es con la que sorprendiera el titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), José Carrillo Atondo, al de la noche a la mañana hacer pública esa intrascendente modificación que no venía ni al caso, pero con toda la aparentemente intención de quitarle a esa obra ambiental cualquier sello de la anterior administración priísta. Esa es la impresión.

Cuando de acuerdo al sentir general, lo que verdaderamente vale o importa, es que terminen de darle forma a la construcción de ese “pulmón” localizado al Poniente de esta Ciudad del Sol, después de que en los meses recientes no se había vuelto a saber nada referente a cómo iba, aún y cuando ahora se dijera que la dirección de Ecología Municipal realiza un conteo de la flora y fauna que se encuentran en el lugar.

No obstante y que José Eufemio es el que le pusiera la nota discordante, al desparecer la denominación de Parque Metropolitano, a pesar de que se escuchaba más formal, que el de Parque Río Sonora, por ser un concepto ya muy trillado, lo que deja en claro que de alguna forma quieren ponerle su toque, derivado de que están obligados a terminarlo, por lo adelantado y proyectado que ya se los dejaran. Así la presión.

Tan es así que Carrillo Atondo anunciara, que el próximo primero de febrero, en la víspera del Día Mundial de los Humedales, que se celebra un día anterior, promoverán la realización de un recorrido con los representantes de los Medios de Comunicación, a fin de que chequen el dato sobre los avances en cuanto a reforestación, mejoramiento de caminos, luminarias públicas y llenado de la laguna. ¿Será?

Facilitan la pagadera de las placas 2019…Ahora si que por si fuera poco el como le están facilitando a los contribuyentes el trámite para la pagada de la revalidación de las placas vehiculares del 2019, resulta está que no solamente hay descuentos para quienes lo hagan en tiempo y forma, sino que a la vez ya instalaron los primeros cinco cajeros automáticos para evitar que hagan largas filas o “colas”

En esos términos está la novedad dada a conocer por el director de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, Alejandro García, al manejar que empezaron con ese dispositivo de cobranza en la Sub Agencia Fiscal del Centro de Usos Múltiples (CUM) y después lo harán en el Parque Industrial y Centro de Gobierno, para que después funcionen en todo el Estado, con la finalidad de agilizar esa tramitología.

Toda vez que es un sistema que se suma a las diferentes modalidades virtuales que ya hay para que los ciudadanos se beneficien con los descuentos del 10% que ofrecen en enero al liquidar por Internet y en las tiendas participantes, así como del 5% en las agencias fiscales, eso a través de la página de haciendasonora.gob.mx, cuyo costo es de mil 244 pesos, mismo que no subió con relación al 2018.

Mientras que en lo que es el mes de febrero la descontada será de 7.5% y de mismo 5% en ventanillas, en tanto que en marzo será del 5% en cualquier forma de pagadera, para lo cual simplemente deberán presentar el estado de cuenta en bancos y comercios de autoservicio, ya que al escaneanar el código de barras aparecerá la cantidad con la que revalidarán las láminas para estar actualizados. Así de fácil.

A ese punto están las facilidades que cada año les están dando a los automovilistas y en esta ocasión hasta con una descontada que ya marca por pronto pago, como lo detallara García Rosas, de ahí el porque del exhorto que están haciendo, para que sigan cumpliendo con esa obligación fiscal y que así Sonora se mantenga por encima de la media nacional en el cumplimiento de esa responsabilidad fiscal. ¡Qué tal!

