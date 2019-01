Le ponen el ejemplo a “polis” federales

Superan expectativas de éxito del FAOT

Hoy destapará contrato de luz alcaldesa

Están de fiesta en Meganoticias Sonora

Le ponen el ejemplo a “polis” federales…Y para más que la Federal, los que se apuntaron “una de cal” contra los huachicoleros o rateros de gasolinas de Pemex, son los de la Policía Municipal hermosillense, al “de pura chiripada” descubrir un almacén clandestino ubicado en la Costa de Hermosillo, donde tenían “clavados” ¡¡143 mil 250 litros!! de ese combustible robado. De ese pelo.

Con lo que terminó de confirmarse que lo del huachicoleo en la Entidad ya no es ninguna casualidad, si no más bien toda una cruda realidad y para prueba está que ya no sólo son hechos aislados, si no que por el contrario están siendo muy reiterados y para evidencia está ese megadecomiso que hicieran en esa zona de la Carretera 26, donde recién ya habían hecho otra incautación, pero no de esa magnitud. ¡Tómala!

Y es que inicialmente la mediodía del pasado viernes los agentes municipales acudieron a un predio denominado Las Ladrilleras, después de reportarse a una persona herida de bala, que dizque había sido agredida por personas armadas, pero al no encontrar a la víctima, lo que sí detectaron es que había demasiados contenedores con gasolina y diesel, por lo que le dieron “el pitazo” a las instancias federales.

Pero como siempre sucede, resulta que nomás no detuvieron a nadie, de ahí que para cuando llegaron los elementos del Ejército, Procuraduría General de la República (PGR), así como los de la Gendarmería, únicamente se abocaron a realizar el recuento de esos cuantiosos hidrocarburos ilícitos, que no por nada consideran que es el más grande que se ha incautado hasta ahora en la región. ¡Pácatelas!

Tan era una auténtica banda en forma y dedicada a gran escala a esa actividad delictiva, como es el hurto de gasolina, que se toparon con una pipa con un tanque de 12 mil litros, misma que “estaba hasta las manitas”; así como un camión cisterna marca DINA, con 12 mil litros; y tres tanques enterrados con capacidad de 30 mil litros y un vehículo de marca Ford, línea F150, con reporte de robo en esta Capital.

Aunque con todo y es mayúsculo y sonado “golpe” que le dieran en Sonora a esos chupaductos, que atentan contra el patrimonio de Petróleos Mexicanos (Pemex), ¿sabe que es lo que salió a decir el desligado de la PGR?, cual el caso del pintado de Pável Núñez, ahora sí que ¡nada de nada!, cuando era como para que cuando menos hubiera abundado en detalles, por tal cantidad no ser cualquier cosa.

No en balde es por lo que a esos delincuentes ya se les identifica como del Cártel Negro, y no porque ya ha salido a relucir que los cárteles tradicionales de la droga son los que lo están promoviendo, por medio de células o grupos delictivos, si ni porque igualmente se les está dando un trato parecido al investigarlos, por aquello de que nunca de los nuncas dan pelos y señales de las indagaciones contra ellos. ¡Ñácas!

Superan expectativas de éxito del FAOT…Ahora sí que luego del nuevo éxito obtenido, los que ahorita todavía deben de andar diciendo ¡misión cumplida!, son los promotores del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2019 de Álamos, que concluyera el fin de semana, al consolidarse como el principal foro operístico del Noroeste de México, y para muestra están los 140 mil asistentes que tuviera. ¡Órale!

En lo que es una festividad internacional de primerísimo nivel, en la que se montaran 150 eventos artísticos y culturales, que fuera corroborada por la propia gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, ya que en compañía de su familia recorrió las calles de ese Pueblo Mágico, de ahí que se diera tiempo para de primera mano saludar y platicar con la gente, que disfrutara de la más variada cultura y arte.

O séase que ese buen ambiente es el que se vivió y constató la “Gober”, con ese recorrido que hiciera, y no únicamente porque fuera muy saludada y requerida para la foto o los selfie, sino por los comentarios que le hicieran, de que cada año ha estado mejor esa celebración y en todos los aspectos, porque como nuevamente se tuviera un “saldo blanco” en materia de seguridad, al no suscitarse hechos que lamentar.

Es por eso que a Claudia se le viera por demás relajada y de buen talante, al grado de que hasta un retrato al carboncillo le hizo un artista, luego de que se dejara dibujar, e igual se le vio muy apapachada por el pópulo, en lo que fuera el concierto con el que cerraran con broche de oro esos nueve días de fiesta, como es con el concierto del cantante romántico venezolano, Ricardo Montaner. ¿Cómo la ven?

De ahí que quien se destacara que hicieron la chamba, con todo y lo desvelados que andaban, son el director del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Mario Welfo Álvarez Beltrán, y el secretario de Educación y Cultura, José Guerrero, sobre todo el primero, por el reconocimiento que hiciera Pavlovich Arellano durante el acto de clausura, al resaltar que todo había salido en muy buena sintonía. ¡Qué tal!

Igual también les tocó “su palomita” a los que tuvieron a cargo de la vigilancia, que fueron los tres niveles de gobierno, vía el secretario de Seguridad estatal, David Anaya Cooley, por no ser “enchílenme otra gorda” el controlar a más de 40 mil almas en la Plaza de Armas, que el sábado presenciaran la actuación de Montanear, tan es así que desde las 18:00 horas prohibieron el acceso de carros a esa ciudad.

Hoy destapará contrato de luz alcaldesa…Y después de la desinformación ha habido por parte del Ayuntamiento naranjero, en torno a lo dimes y diretes que se han traído por los peros que le han puesto la concesión del alumbrado público, que desde el trienio anterior opera la empresa Con Luz Hermosillo, la que este “San Lunes” dará luz al respecto, es la alcaldesa Célida López. ¡Vóitelas!

Pues de acuerdo a lo adelantado por el Jefe de la Oficina de la Presidencia Municipal capitalina, Joaquín Rodríguez Véjar, según esto éste día López Cárdenas por fin destapará las condiciones del contrato con que se concesionara ese servicio al consorcio conformado por las compañías Construlita Lighting International y Lux System, que estilan que e$ má$ que leonino, lo cual está por verse. ¡Palos!

Eso como parte de una estrategia para socializar o informar a la sociedad en general, sobre la intención de Célida y compañía, de cancelar esa anuencia que consideran impagable, por lo costosa de la misma, de ahí para darle un sentido de neutralidad a esa postura, es que esa explicación será hoy a las 10:00 horas en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria y Transformación (Canacintra). ¡Zaz!

Y es que a tal punto es una decisión que a todas luces ya está tomada, que además de cabildearla con grupos de empresarios, ciudadanos, académicos y líderes de opinión, lo que es Célida ya también anticipó que no descartan la posibilidad de “montar” una consulta ciudadana, con la finalidad de que “Juan Pueblo” opine si se mantiene esa concesionada con los de Con Luz Hermosillo. Así la consigna.

Toda vez que lo que es la desconocida directora de Alumbrado Público, una tal Soraida Mesinas Reyes, reconociera que desde el pasado 7 de enero por oficio le notificaron a esa concesionaria que dejara de prestar sus servicios, por presuntos incumplimientos administrativos y desde entonces se la han llevado en puro “tira tira”, al revirarles de que en caso de una suspensión, pagarían más de mil millones de pesos.

Están de fiesta los de Meganoticias Sonora…Los que vaya que desde el pasado fin de semana tienen motivos de sobra para andar de fiesta y no precisamente por lo del Festival Alfonso Ortiz Tirado de Álamos, son los colegas y mejores amigos, Hilario Olea y Víctor Mendoza, si no por el 21 aniversario que el sábado cumplieran con el espacio Meganoticias Sonora, antes noticiero “Entre Todos”. Así el dato.

Casi por nada es que la dupla de reconocidos comunicadores formada por Víctor e Hilario, ahora si que se convirtieron en noticia y no es para menos, por el crecimiento que han tenido en esas más de dos décadas de presentar las “noticias con sabor”, picardía y “jiribilla”, con las que iniciaran ese proyecto informativo que ya es toda una realidad, por allá en 1998, en la estación de radio La Kaliente. De ese vuelo.

Porque después de que “Entre Todos” comenzaran esa aventura noticiosa en esta “Capirucha”, luego de esos años ahora están en todo el Estado, después de la alianza que hicieran con Megacable, para ahora trasmitirse diariamente a las 20:00 horas a través de la televisión en el Megacanal, con segmentos de información para las localidades en las que aparece esa señal con la que llegan a los sonorenses.

Es por lo que con tanto reating y seguidores con los que cuentan Olea y Mendoza, que es obvio que un día no les alcanza para festejar y ser objeto del cúmulo de felicitaciones que por estos días les han hecho llegar, de ahí que se supiera que “seguirán derecho la flecha” toda la presente semana, a fin de dejarse querer por el fiel público que han formado en esos añales que tienen informando. De ese tamaño.

Ya que se dice fácil, pero es de sobra conocido que lo importante no es llegar, si no el mantenerse en los primeros planos de aceptación y es lo que el mencionado dúo de periodistas y su equipo han logrado, de ahí que enhorabuena y que continúen los éxitos por otra veintena de años, por la energía que denotan, que ni las pilas Duracel, porque pareciera que por ellos no pasara el tiempo. Ni más ni menos.

