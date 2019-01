Inaugura gobernadora Centro de Convenciones en Álamos

Tiene capacidad para albergar a cinco mil 500 personas y tuvo una inversión de 78 mdp

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano inauguró el Centro de Convenciones de Álamos, un foro digno y de calidad para realizar grandes eventos culturales, deportivos y sociales, con una capacidad para 5 mil 500 personas.

Desde el inicio de su administración, Álamos y su potencial económico y humano están dentro de sus prioridades, manifestó Pavlovich Arellano, no solo porque ahí se lleva a cabo el evento cultural más importante del noroeste como lo es el FAOT, sino por los muchos eventos que se desarrollan, de ahí la importancia de crear este espacio que forma parte de uno de sus compromisos de campaña, para fortalecer el desarrollo integral del turismo en Sonora por vocación de cada región.

Acompañada por Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, alcalde de Álamos, la mandataria estatal efectuó el corte de listón, de una de las obras más esperada, no sólo por la comunidad de Álamos, sino por toda la región, ya que será un aliciente más para el fortalecimiento de la economía y para la promoción turística de Álamos y de todo el sur de Sonora.

“Me siento muy contenta de haberles cumplido, ésta es una inversión de 78 millones de pesos, pero además como Álamos lo merece, de acuerdo a su arquitectura, no rompiendo con lo que es Álamos, un lugar cultural histórico y es totalmente armónico arquitectónicamente”, resaltó la titular del Ejecutivo Estatal, al precisar que la edificación del Centro de Convenciones de Álamos, se construyó en tres etapas.

Para sus primeras dos etapas, que iniciaron en 2017, se hicieron cimentaciones, columnas y muros, colocación de techumbre y plafones, acabados en muros, cancelería y herrería, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, pisos de concreto y cerámica, así como la cúpula.

Para su tercera etapa, la cual concluyó en 2018, se terminó con el estacionamiento, pisos de concreto exteriores, banquetas, guarniciones, fuente de jardín, alumbrado exterior, jardinería, sistema de aire acondicionado, señalamientos e instalaciones especiales.

Por su parte, Héctor Platt Mazón, subcoordinador de Operaciones de la Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur), señaló que este Centro de Convenciones fortalecerá el desarrollo turístico de Álamos y la región, y agregó que el Gobierno del Estado aplicó el 60 por ciento del total de la inversión en esta obra.

El alcalde Víctor Manuel Balderrama Cárdenas agradeció a la gobernadora Pavlovich por su gran apoyo al desarrollo de Álamos, ya que desde el inicio de la administración se han invertido en el sector turístico alrededor de 200 millones de pesos.