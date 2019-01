Recomiendan empresarios a Célida López negociar antes de pelear

Dicen que los pleitos ni ganados son buenos, y ante la intención de la alcaldesa Célida López Cárdenas de cancelar el contrato de concesión de alumbrado público con la empresa Con Luz, los dirigentes empresariales recomendaron a la acelerada edil, sentarse a dialogar y evitar un litigio.

Y es que tanto los presidentes de Canacintra, Canaco, Coparmex, señalaron que en este tipo de procesos legales, es más recomendable la mediación, ya que en un juicio, el deudor, en este caso el Ayuntamiento, sale mal parado.

Como sabemos, desde la semana anterior, López Cárdenas señaló que iniciaría la rescisión del contrato, y ayer, en un encuentro con dirigentes empresariales, líderes sociales y directivos de medios de comunicación, reiteró su intención de renegociar el contrato y de no lograrlo, anticipó que incurrirán en el incumplimiento del mismo.

Y ayer nos tocó estar presente durante la presentación de sus argumentos de por qué intenta la cancelación del contrato de modernización del alumbrado, que hay que señalar, reconoció que era necesario, aunque aclaró que no en esas condiciones que consideró hipotecan los ingresos de las futuras cinco administraciones municipales, incluyendo la suya.

Naturalmente, en este caso, la empresa no se quedará de brazos cruzados y algún procedimiento realizará, porque como señalaron los empresarios “se hizo un trabajo y hay que recuperarlo”.

La alcaldesa argumenta que no se cumplieron las especificaciones técnicas, que las luminarias no son las que se pactaron y que además la Comisión Federal de Electricidad n ha avalado el trabajo, ya que no ha habido acercamiento por parte de Con Luz con la empresa, por lo que el ahorro en el pago de alumbrado público, no se ha reflejado.

Además, justificó que para cumplir con el pago del acuerdo la firma Con Luz, hará uso de la captación por pago de prediales y otros servicios, no solo por el Alumbrado Público, lo que consideró un abuso.

Por cierto, Célida López Cárdenas, como fiel seguidora del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó de que le ofrecieron un soborno de 50 millones de pesos para que mantuviera el contrato intacto, sin embargo, lo rechazó.

Lo malo, es que la munícipe, tal y como su presidente, no interpondrá la denuncia ni señaló quien le llegó con la propuesta que evidentemente fue muy baja, tomando en cuenta que la firma está cobrando en dólares… Así que hay que decir el pecado pero también el pecador, ¿o no?

Sonora está en verde en mayoría de mediciones de Semáforo Delictivo

Aunque la percepción del ciudadano no coincida con los números, estos son fríos y muestran que la inseguridad disminuyó en Sonora durante el año anterior, ya que de acuerdo al Semáforo Delictivo, la mayoría de los delitos de alto impacto estuvieron en verde, de hecho la entidad se colocó en el segundo puesto, detrás de Yucatán.

De esta manera, Sonora logró una reducción de hasta 25 por ciento en el combate a la delincuencia, lo que la colocó en verde en la medición del organismo no gubernamental, lo cual es resultado de un trabajo preventivo que dejó Adolfo García Morales en la Policía Estatal y que continúa David Anaya, con la mano firme de la gobernadora Claudia Pavlovich.

Incluso, la semana anterior, la activista Isabel Miranda de Wallace reconoció a la mandataria y a la Fiscal de Justicia, Claudia Indira Contreras, luego de sostener una reunión con el Secretario de Seguridad, el sonorense, Alfonso Durazo Montaño, ya que la incidencia de secuestros es mínima en Sonora y se mantiene el compromiso a combatir este delito.

Y esto, genera confianza en los inversionistas interesados en asentarse en Sonora, ya que los números indican que se están haciendo bien las cosas, aunque el robo sigue siendo el enemigo a vencer así como el homicidio doloso.

