‘Get The Party Started’ de P!nk fue originalmente escrito para Madonna

Seguramente cuando te preguntan por algún éxito de P!nk, se te viene a la cabeza ‘Get The Party Started’, que bien pudo haber sido cantando por Madonna, ¿eh?

Linda Perry, la escritora y productora de la canción, recientemente reveló a Rolling Stone que este fue creado para la Reina del Pop.

“Se me ocurrió ese ritmo, lo coloqué, encontré todos estos extraños acordes y sonidos y puse las bocinas…Cogí un micrófono y dije: ‘Solo voy a decir cada línea de clichés que pueda pensar’. Y se me ocurrió: ‘Empieza la fiesta un sábado por la noche’ y escribí un montón de cosas. Llamé a mi manager después y le dije: ‘Acabo de escribir un maldito hit’. Fue demasiado fácil”, dijo.

“Se lo envié a Madonna y ella pasó de él, pero una semana después, llamó Alecia [también conocida como Pink ]. Me dejó este mensaje realmente loco de cómo vendría a buscarme si no le devolviera la llamada. Vi cómo se veía ella, era una chica muy alegre, y le dije: ‘Creo que te has equivocado de Linda Perry’. Ella dijo: ‘¿Es esta la Linda Perry que cantó ‘Dear Mister President’?’ ‘Sí’. Ella dijo: ‘Bueno, tengo a la persona adecuada’. Acababa de escribir ‘Get the Party Started’ y dije: ‘Bueno, tengo algo que escribí la semana pasada’ y se lo envié a ella. Supongo que ella lo envió a LA Reid y dijeron: ‘Bueno, tenemos nuestro primer sencillo’”.

Como sabes, el tema fue un éxito, rápidamente se colocó en el número 4 en el US Billboard Hot 100 así como la certificación Gold en los Estados Unidos.

Fuente: SDP noticias