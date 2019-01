Prefieren a profesionistas egresados de universidades privadas a públicas

Los principales funcionarios de los gobiernos y ejecutivos de empresas son personas de la clase social alta. ¿Será porque están mejores preparados que los de la clases media y baja? Estos comentarios me lo hicieron ver un grupo de mujeres egresadas de las universidades públicas, principalmente de la Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Hermosillo y de Ciudad Obregón.

Aseguran que hay mucho desempleo para las personas de la clase media y baja. Lo bueno que en Sonora nos tratamos igual todos, no somos clasistas como en otras entidades del país, que existen los caciques, todavía.

Sin embargo, hay que reconocer que tienen razón estas damas. Los hombres y mujeres que tienen recursos económicos terminan sus estudios universitarios en universidades públicas y privadas, y después de van a estudiar al extranjero, mientras que los de clases media y baja se ponen trabajar de inmediato por necesidad. Los estudios de maestrías y doctoradas aquí y en el extranjero son muy caros; los pobres se conforman con buenas calificaciones y un título profesional, que también es muy caro en las universidades públicas. Por eso existe tanto desempleo en México.

Los mejores puestos en el servicio público y privado son para los ricos, que tienen menos necesidad de dinero, mientras que los pobres son los que trabajan, pero ganan mucho menos. Siempre ha sido así, es como el que estudia y el que no estudia, los que estudian tienen más oportunidades de trabajo bien remunerado, a menos que pongan una taquería, o una carreta de hotdog. Conozco profesionistas, médicos, abogados, administradores, comunicadores e ingenieros civiles y agrónomos, que tienen taquerías, otros que se encuentran sin trabajo, son “ninis”.

Es lamentable que esto suceda en México, que miles de jóvenes egresados de las universidades, y otros no tan jóvenes, que se la pasen a diarios buscando trabajo “de lo que salga”, cuando se “quemaron las pestañas” cinco o seis años estudiando…Y todavía se preguntan los gobernantes del porqué existe tanta delincuencia; es porque no hay oportunidades de trabajo para gente preparada, menos para los que se quedaron a medias con sus carreras, o, para los que no tienen estudios de preparatoria o secundaria. No sé qué vaya a pasar en el futuro con nuestros nietos.

Por supuesto que no estoy de acuerdo con la delincuencia, pero conozco jóvenes que se encuentran desesperados al no encontrar trabajo y esto es muy peligroso, porque podrían caer en manos criminales y desviarse del camino. Los gobiernos deben de tomar más en cuenta a los jóvenes, porque son el presente y futuro de México, de ellos depende nuestro país. En lo personal estoy muy preocupado, ojalá que los gobierno también. Que se dejen de grillas insanas que no dejan nada al pueblo y que se pongan a trabajar en lo importante para las mayorías.

Inaugura Gobernadora Claudia Pavlovich Centro de Convenciones de Álamos, Sonora

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano inauguró el Centro de Convenciones de Álamos, un foro digno y de calidad para realizar grandes eventos culturales, deportivos y sociales, con una capacidad para 5 mil 500 personas.

Desde el inicio de su administración, Álamos y su potencial económico y humano están dentro de sus prioridades, manifestó la gobernadora Pavlovich, no sólo porque aquí se lleva a cabo el evento cultural más importante del noroeste como lo es el FAOT, sino por los muchos eventos que aquí se desarrollan, de ahí la importancia de crear este espacio que forma parte de uno de sus compromisos de campaña, referente a fortalecer el desarrollo integral del turismo en Sonora por vocación de cada región.

Acompañada por Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, alcalde de Álamos, la mandataria estatal efectuó el corte de listón, de una de las obras más esperada, no sólo por la comunidad de Álamos, sino por toda la región, ya que será un aliciente más para el fortalecimiento de la economía y para la promoción turística de Álamos y de todo el sur de Sonora.

“Me siento muy contenta de haberles cumplido, ésta es una inversión de 78 millones de pesos, pero además como Álamos lo merece, de acuerdo a su arquitectura, no rompiendo con lo que es Álamos, un lugar cultural histórico y es totalmente armónico arquitectónicamente”, resaltó la titular del Ejecutivo Estatal, al precisar que la edificación del Centro de Convenciones de Álamos, se construyó en tres etapas.

Para sus primeras dos etapas, que iniciaron en el 2017, se hicieron cimentaciones, columnas y muros, colocación de techumbre y plafones, acabados en muros, cancelería y herrería, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, pisos de concreto y cerámica, así como la cúpula.

Para su tercera etapa, la cual concluyó en el 2018, se terminó con el estacionamiento, pisos de concreto y exteriores, banquetas, guarniciones, fuente de jardín, alumbrado exterior, jardinería, sistema de aire acondicionado, señalamientos e instalaciones especiales.

Por su parte, Héctor Platt Mazón, subcoordinador de Operaciones de la Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur), señaló que este Centro de Convenciones fortalecerá el desarrollo turístico de Álamos y la región, y agregó que el Gobierno del Estado aplicó el 60 por ciento del total de la inversión en esta obra.

El alcalde Víctor Manuel Balderrama Cárdenas agradeció a la gobernadora Pavlovich por su gran apoyo al desarrollo de Álamos, ya que desde el inicio de la administración se han invertido en el sector turístico alrededor de 200 millones de pesos.

“Hoy en la historia de Álamos se concreta un gran precedente, de un gobierno con gran visión que con hechos demuestra el gran interés que tiene por este Municipio”, destacó.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

