Se mantiene Necaxa invicto en el torneo

Sin hacer mucho ruido, el Necaxa se mantiene invicto en la temporada y se afianzó en los primeros puestos luego de empatar 0-0 con Morelia.

Los Rayos vinieron de menos a más pero no pudieron superar la puerta rojiamarilla que sufrió el asedio en su campo para los minutos finales.

Antes de la presión rojiblanca, el arquero Hugo González fue fundamental para que los purépechas no se fueran al frente, la primera de peligro llegó con un tiro centro de Edison Flores que Miguel Sansores estuvo cerca de firmar apenas al minuto 5.

Los mejores embates de los locales llegaron con tiros de media distancia, por lo que no se sintió verdadero peligro en ninguna de las puertas antes del complemento cuando Gastón Lezcano se levantó dentro del área para cabecear, pero el arquero rojiblanco se tendió para enviar a tiro de esquina al 56′.

La jugada más clara del partido fue cortesía de Martín Barragán, quien estrelló al palo al 69′ después de chocar el balón de volea, pero no tuvo la fortuna suficiente para vencer a Sebastián Sosa.

En los minutos finales, ni Eduardo Herrera ni Matías Fernández pudieron sellar la victoria del Necaxa que llegó a siete unidades, mientras que Morelia suma 4.