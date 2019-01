Regresa Maradona al mando de Dorados

El técnico de Dorados, Diego Armando Maradona, dijo que volvió al equipo para asumir el rol de patrón.

Luego de la derrota ante Potros de la UAEM en su primer partido dirigido del actual Clausura 2019 del Ascenso MX, “El Pelusa” le pidió calma a la afición del conjunto de Sinaloa.

“Perder así, dejando todo lo que tenían los muchachos, me parece que es un buen comienzo para una segunda vuelta mía a Dorados, que esté tranquila la gente de Dorados que llegó el patrón, llegó el patrón y acá ahora se hace lo que yo digo”, afirmó.

“El equipo lo formo yo, gano yo, empato yo o pierdo yo”.

Maradona, que dijo estar plenamente recuperado de los problemas de salud que le impidieron incorporarse a la pretemporada del Gran Pez, se sintió revitalizado al volver a pisar una cancha de futbol.

“Volver a tener la adrenalina después de las 15 operaciones que tuve, volver a tener el perfume del pasto, como digo yo, es maravilloso, no tiene comparación. Ahora se empezó mal porque perdimos, pero esto no termina acá, esto, para nosotros, recién comienza”, expresó.

“Está todo bien, quiero agradecer a los que me llamaron, los que se preocuparon por mi salud. Se llega a Sinaloa y allá empieza el trabajo fuerte para poner a Dorados donde se merece”.