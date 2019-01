Promueve la prevención a la hora de conducir

Como parte de las actividades permanentes de prevención, personal del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJuventud), visitó el Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep), del Estado de Sonora, plantel Hermosillo I, con el programa “+Control: Tomar y Manejar no es de Superhéroes”.

A través de actividades recreativas y deportivas se concientizó a los alumnos de este subsistema de educación Media Superior, sobre los peligros y consecuencias que puede traer el conducir en estado de ebriedad, informó Brianda Vivian Martínez.

La directora general del ISJuventud convivió con los jóvenes de esta preparatoria que participaron en las dinámicas organizadas a fin de prevenir esta problemática en el estado.

El programa “ +Control: Tomar y Manejar no es de Superhéroes¨, trabaja de manera permanente para llevar este mensaje de prevención a las y los jóvenes de Sonora, buscando reducir los accidentes viales, no sólo por el consumo de bebidas alcohólicas, sino también por el uso de celulares al volante.

Integrantes del Instituto Sonorense de la Juventud continúan visitando escuelas con los programas ¨+Control¨ y ¨Con Sentido Joven¨, con el objetivo de atacar las principales problemáticas que aquejan a la juventud sonorense.