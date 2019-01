Pierde Chivas liderato e invicto

José Juan Vázquez fue el autor del único gol del encuentro

Las Chivas perdieron el invicto y el liderato en la Comarca Lagunera al caer 1-0 ante el Santos con un gol del ex rojiblanco José Juan Vázquez.

Además, el gol del “Gallito” al minuto 19 terminó por abrir el cerrojo que mantenía Raúl Gudiño en la portería del Rebaño sin recibir gol en los primeros tres partidos.

José Cardozo modificó su once inicial y en la alineación titular envió a Hedgardo Marín junto a la línea defensiva, y el sacrificado fue Carlos Cisneros.

Tras una gran jugada individual de Josecarlos Van Rankin, el empate para las Chivas estuvo a merced de Alexis Vega, pero su disparo fue atajado por Jonathan Orozco.

A Brizuela le costó ganar los duelos individuales y Pulido sufrió con la marca rival que se anticipaba a sus jugadas.

El Santos estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero Julio Furch, Javier Correa y Gerardo Arteaga no estuvieron finos.

Los dirigidos por Salvador Reyes se mostraron ordenados de principio a fin y terminaron por lograr su cometido de dejar los tres puntos en casa.

Las Chivas se estrenarán en lunes el próximo 4 de febrero cuando reciban en el Estadio Akron al Veracruz, el penúltimo lugar de la tabla