Piden que México “vista” a Yalitza

Para los próximos premios Oscar, Yalitza Aparicio, la segunda mexicana de la historia nominada a Mejor Actriz, estará en el foco del mundo, y aunque ha lucido hasta ahora vestidos de firmas internacionales como Prada y Miu Miu, expertos exhortan a que luzca una creación nacional.

“Creo que es de suma importancia que ella deslumbre con el talento nacional en estos Oscares, la pregunta es ¿quién de los mexicanos le puede encontrar su verdadero DNA?”, señaló el diseñador mexicano Louis Verdad, afincado en Los Ángeles y quien ha vestido a figuras como Madonna.

Para los expertos, sería un gran guiño a la industria mexicana que la protagonista de “Roma” usara una prenda de un creador local.

“Creo que sería muy coherente que fuera de un diseñador mexicano, porque vestirla de Prada para premiar su actuación en una película que trata de la brecha de clases en el País me parece muy poco afortunado”, afirmó el diseñador Guillermo León.

“Mucho de lo que ha vestido hasta el día de hoy me gusta y se ve muy bien, pero creo que ese día amerita algo que refuerce todo lo mexicano que representa la película”, sostuvo.

León sugirió un diseño sofisticado de la colección de Carla Fernández, quien tiene una propuesta contemporánea.

“Creo que sería un gran discurso sobre lo mexicano y el apoyo a comunidades indígenas.

“Yo creo que un traje típico estilizado, quizás no tan conocido como el de tehuana, pero un huipil muy fino con fajilla artesanal sería buena opción”, destacó León.

La ex modelo y diseñadora de bolsas Claudia Estrada agregó que también debe lucir cómoda.

“Con un vestido espectacular, bien tallado y con colores encendidos, sea del diseñador que sea. No importa la nacionalidad, sino que ella se sienta estupenda y proyecte seguridad. Es su gran noche”, subrayó Estrada.