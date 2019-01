Ofrecen a Jalisco la Serie del Caribe

La directiva de los Charros sí recibió una propuesta para que se hiciera cargo de organizar la Serie del Caribe de este año, pero Jalisco está descartado para ser sede.

Salvador Quirarte, presidente del Consejo de Administración del equipo tapatío, reconoció, previo al arranque del quinto juego de la Serie Final ante los Yaquis, que la Liga Mexicana del Pacífico y la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe se acercaron a ellos para proponerle hacerse cargo de montar el evento.

“Sí hay una propuesta, eso sí es verdadero, pero depende de muchos factores, por eso no hay nada, no hay una certeza”, dijo.

“La Liga, la Confederación, se hizo la propuesta como se dice en todos lados, porque Charros y Yaquis vienen embalados. Hoy (sábado) no es Jalisco”.

¿Pero Jalisco sí podría (organizarla)?

“Es que pueden pasar mil cosas, para que les echo mentiras, no lo sé, es algo muy incierto”.

Debido a los problemas sociales que hay en Venezuela, la CBPC está pensando qué hacer con el clásico caribeño, mantenerlo en Barquisimeto, moverlo de sede o cancelarlo.