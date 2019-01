Ana de la Reguera asegura fue malinterpretada con comentario sobre Yalitza Aparicio

La actriz mexicana, aseguró que se siente orgullosa de los logros que han tenido sus compañeros de Roma

Tras el revuelo por su comentario a la publicación de Vanity Fair que hizo Yalitza Aparicio en Instagram, Ana de la Reguera aclara que fue malinterpretada.

La veracruzana se siente orgullosa por los logros de la película Roma, incluida la nominación al Óscar de Yalitza como Mejor Actriz.

“A la gente le gusta crear conflicto y sacar de contexto. También ya la gente no lee”, dijo, en entrevista telefónica.

“Yo me siento una persona completamente privilegiada y agradecida, y lo que está pasando en el caso de Romame parece algo maravilloso. La gente que me conoce sabe que es al contrario y que es una manera de decir ‘¡wow!’.

Así lo explicó acerca de la foto en la cual la oaxaqueña posa junto a actores como Rami Malek, Regina King y Nicholas Hoult. Ana escribió “casual” y agregó un emoji que ríe.

“Es triste, ¿cómo me va a dar envidia algo excepcional que está pasando en México, más bien, con la película y con ella (Yalitza)? Es de las pocas cosas buenas que han pasado en México últimamente.

“Lo que me pareció increíble en la foto es que ella está súper hermosa, en medio, súper casual, a la altura de ellos… Con un porte muy especial”.

Prepara serie

Después de cuatro años preparando la serie Ana, será a finales de este año cuando De la Reguera estrene el proyecto, coproducido por Viacom International Studios (VIS), Comedy Central y ella misma.

“Es muy autobiográfica, muchas cosas sí tienen que ver con cómo crecí. Son como todos los anhelos que los padres ponen en nosotros, las mamás y los papás, y esas presiones que ponen ellos y la misma sociedad, se van a ver de una manera ácida, es un humor bastante negro y atrevido”, expresó.

La actriz, quien trabajó en las series Goliath, Power, Narcos y Jane the Virgin, empezará a grabar Ana en junio.

“Lo que quiero que vean es qué hay detrás de cámaras en mi vida, los momentos de soledad, de reflexión y de decepción”.

Ana no se basará al 100 por ciento en su vida, pues incluirá ficción. Serán 10 capítulos de media hora cada uno, se realizará en México y saldrá al aire en Comedy Central para toda Latinoamérica.