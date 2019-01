Acaba Munguía con duro rival

Jaime Munguía no la tuvo fácil. Enfrentó a un kamikaze, pero salió con el brazo en alto.

El púgil mexicano enfrentó a un Takeshi Inoue que no conocía la derrota y le aguantó de todo al campeón Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El tijuanense de 22 años lanzó todo su arsenal, pero no pudo mandar a dormir al japonés; tras 12 asaltos los jueces vieron ganar unánime al mexicano en la pelea estelar que se montó en el Toyota Center de Houston, Texas.

Los tres jueces dieron puntuaciones de 120-108, 119-109 y 120-108, con lo que Munguía retuvo por tercera ocasión el cetro mundial.

Fue una pelea complicada por momentos para el fronterizo, pues el asiático no retrocedía ni un segundo.

En el décimo asalto parecía que Jaime se llevaba el triunfo por la vía rápida, pero el rival aguantó el ataque, y la misma tónica se dio en los últimos dos asaltos, donde se mantuvo de pie.

Inoue, quien durante el combate fue rudo en incluso llegó a conectar golpes prohibidos, perdió su primer duelo y dejó su marca en 13-1-1, 7 KO’s.

Munguía mejoró su récord profesional invicto a 32-0, 26 KO’s, en su primera pelea transmitida por la plataforma de streaming DAZN, la misma que firmó a Saúl “Canelo” Álvarez por 11 peleas y 365 millones de dólares.

Se cuenta con información de que Jaime podría regresar al ring para mayo o junio, y el servicio de streaming le pondría sobre la mesa un paquete de peleas.

Mejora su marca

El mexicano Misael Rodríguez, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016, mantuvo la etiqueta de invicto al vencer anoche por decisión unánime a Josué Castañeda en Ciudad Guzmán, Jalisco.

Los tres jueces lo vieron ganar por 77-74 a Rodríguez, con lo que mejoró su marca a 9-0, 4 KO’s como profesional.