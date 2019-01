Siguen sin definir futuro de la Serie del Caribe

La Confederación de Beisbol Profesional del Caribe aún no toma una decisión sobre qué pasará con la Serie del Caribe Barquisimeto 2019.

Luego de reuniones vía telefónica en los últimos dos días entre el presidente de la CBPC y los dirigentes invernales de México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, se informó mediante un comunicado que se está realizando una profunda evaluación de las circunstancias en torno al clásico caribeño para tomar una decisión final e irrevocable.

“Sería irresponsable tomar una decisión final sin haber analizado todas las posibles consecuencias comerciales, logísticas, de imagen y legales, en torno a la Serie del Caribe y el particular en los correspondiente a la seguridad de las delegaciones deportivas participantes, los compromisos de transmisiones adquiridos, los patrocinadores contratados y las inversiones realizadas por todas las ligas”, señala la Confederación en su comunicado.

En torno a la próxima justa se ha dicho que es prácticamente un hecho que no se realizará en Barquisimeto por la actualidad social que se vive en Venezuela, que México, Puerto Rico y República Dominicana han declinado a hacerse cargo de la organización y que Colombia levantó el brazo para montarla en Barranquilla.

“Aún no hemos tomado una resolución final con respecto a Barquisimeto 2019, sin embargo todas las posibilidades de están explorando y agotando. Dada las relevancia de la situación, la decisión final será tomada en las próximas horas con toda la responsabilidad que se amerite”, expresó Juan Francisco Puello, presidente de la CBPC a través del comunicado.