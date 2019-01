La lección de un padre a su hijo disfrazados de Elsa, el personaje de Frozen

Los niños no juzgan la raza, la religión, ni tampoco el género. Así lo demuestra el genial vídeo publicado por el comediante noruego Orjan Buroe, en el que aparece junto a su hijo de cuatro años disfrazados de la princesa Elsa, cantando y bailando Let It Go, el oscarizado tema de Frozen.

“Es el mayor fan de Elsa”, asegura Buroe a CBS News. La fascinación de su hijo Dexter por la princesa, a la que considera “una superheroina”, se debe a la fortaleza del personaje de Disney. “Al igual que los niños no distinguen el color de la piel”, dice el humorista, “él simplemente ve a alguien que es genial”.

Buroe, como padre, quiere que Dexter se sienta libre a la hora de decidir quién quiere ser. “Es importante enseñar a los niños que pueden hacer cualquier cosa que se propongan, sin prejuicios”, explica el comediante. “Así, sabrá quién quiere ser en la vida”, subraya.

El humorista asegura que le gusta publicar vídeos familiares en sus redes sociales “porque mucha gente utiliza las redes para hacer daño”. “Creo que es más importante aportar algo que haga feliz a la gente”, afirma.

Frozen 2, dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, se estrenará el 22 de noviembre de 2019. La primera entrega, que fue un gran éxito en taquilla con más de 1.200 millones de dólares de recaudación, consiguió dos premios Oscar, uno por Mejor Película Animada y otro Mejor Canción Original gracias a Let It Go, conocida en España como ¡Suéltalo! y que en su versión original interpretó Idina Menzel.

Fuente: elespectador