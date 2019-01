Exhortan a cumplir con revalidación de placas

El director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, Alejandro García, explicó que el descuento aplica al pagar a través de internet

Una invitación a los contribuyentes que a la fecha no han realizado el pago de su revalidación 2019, a no desaprovechar los descuentos del 10 por ciento durante el mes de enero, realizó Alejandro García Rosas.

El director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda especificó que el descuento aplica al pagar en el portal www.hacienda.sonora.gob.mx o en la aplicación Recaudación Sonora, disponible en todos los teléfonos inteligentes.

En reunión con reporteros de diversos medios de comunicación en la Agencia Fiscal de Ciudad Obregón, acompañado de Jaime Ivich Campoy, agente fiscal, indicó que adicionalmente los ciudadanos que realicen su pago en las tiendas de conveniencia, instituciones bancarias participantes, Telecom o en las Agencias Fiscales podrán acceder al cinco por ciento de descuento hasta el 31 de enero.

“La política que se viene siguiendo desde el año anterior, es la de apoyar a los contribuyentes que están cumpliendo en tiempo y forma, por lo que se mantiene la búsqueda constante de mayores opciones para facilitar el cumplimiento de estas responsabilidades fiscales, como es el uso de las nuevas tecnologías”, subrayó García Rosas.

Para el mes de febrero, puntualizó, contemplan un descuento del cinco por ciento en todos los centros de pago antes mencionados, a excepción de las Agencias Fiscales. Por lo que reiteró la invitación a los contribuyentes a que se acerquen a realizar su pago.

El funcionario estatal recordó que este año el costo de la revalidación vehicular es de mil 298 pesos, es decir, no tiene ningún aumento respecto al 2018.

Sonora, señaló, se encuentra por encima de la media nacional en cuanto al cumplimiento de estas responsabilidades y Ciudad Obregón de igual forma, ya que en los tres primeros meses del año acude a este trámite alrededor del 75 por ciento del padrón vehicular del Municipio.