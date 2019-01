Si las partes lo solicitan, tenemos disposición de ayudar a un diálogo con Venezuela: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que si las partes lo solicitan, su gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está dispuesto a dialogar con Nicolás Maduro para solucionar pacíficamente el conflicto en Venezuela.

Podríamos hacerlo (el diálogo), pero no lo podríamos llevar a cabo si no hay la petición de las partes. No vamos a ser oficiosos en eso, vamos a respetar nuestros principios, si las partes lo solicitan estamos en la mejor disposición de ayudar.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

En conferencia de prensa matutina, el mandatario mencionó que si se da el diálogo no van a tomar partido, porque la Constitución marca que no se debe intervenir en los conflictos de otros pueblos.

“Buscar la solución pacífica a estos conflictos es nuestra actuación y tiene la instrucción el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE- Marcelo Ebrard) apoyar en la medida de nuestras posibilidades, sin injerencia en el conflicto, esto tiene que ver con una tradición histórica en nuestro país, en política exterior”, continuó.

Esto luego de que ayer Maduro anunció que acepta tener un diálogo con México y Uruguay, quienes en un comunicado conjunto se mostraron en disposición para llevarlo a cabo.

“No nos debemos meter en asuntos de otros pueblos y otras naciones porque no queremos que ninguna hegemonía, ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que sean de los mexicanos”, reiteró Obrador.

Fuente: SDP noticias